Visszavonult az olimpiai bronzérmes karatés, Hárspataki Gábor

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.31. 13:12
Hárspataki Gábor 2023-ban a budapesti vb-n szerzett ezüstéremmel (Fotó: NS-archív)
karate Hárspataki Gábor visszavonulás
Harmincévesen visszavonult az aktív versenyzéstől Hárspataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja.

Az MTK sportolóját a szakszövetség honlapjának beszámolója szerint az UTE Jégcsarnokban zajló országos bajnokság szombati versenynapján búcsúztatták el ünnepélyesen.

Hárspataki Gábor legnagyobb sikereként bronzérmet szerzett a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon a 75 kilogrammos kategóriában. Ugyancsak harmadikként végzett 2013-ban a junior-világbajnokságon, s a 2014-es korosztályos Eb-n is. A sokszoros magyar bajnok 2015-ben az U21-es korosztályban Európa-bajnoki címet érdemelt ki, majd ugyanabban az évben világbajnok is lett a 21 éven aluliaknál. 2017-ben bronzérmet, 2018-ban pedig ezüstérmet nyert a felnőtt Eb-n, s harmadikként zárt a 2019-es minszki Európa Játékokon.

Utolsó kiemelkedő világversenyes eredményeként a 2023-as, budapesti világbajnokságon ezüstérmet akasztottak a nyakába.

 

