Ligetvári Patrik: Tízpercnyi jó játék kedden biztosan nem lesz elég

Ahhoz képest, hogy gólrekord született a pénteki One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzésén, maga az összecsapás nem igazán volt szép, sokkal inkább a kemény küzdelem és a hibák domináltak a hatvan perc alatt. A két csapat játékosai viszont így is 74 gólt dobáltak össze, ami rekord a két gárda meccseinek történetében.

Arra vonatkozóan ugyan nem áll rendelkezésre semmilyen statisztika, hogy megdőlt-e egy másik rekord is, de ettől még tény, hogy a finálé első összecsapása néhány perc híján két óráig tartott, ami azért nem túl gyakori az egyébként kifejezetten dinamikus, gyors és pörgős sportágban.

A bajnoki döntő első mérkőzésének legjobb játékosa Hugo Descat, a Veszprém francia balszélsője volt, aki hibátlan teljesítményt nyújtva 14 gólt szerzett. Ezzel beállította a két csapat egymás ellen meccsein tartott gólrekordot, amit az Építők szerb balátlövője, Momir Ilics állított fel 2015 májusában. Az örökranglistán mögöttük a veszprémi Éles József (1993), valamit a szegedi Lele Ambrus (1983) és a szlovén Luka Zvizej (2010) áll 13 találattal. Hugo Descat rekordbeállítása

„Szó se róla, jó hosszú mérkőzés volt, sokat állt a játék, sokat videóztak a játékvezetők, mi, játékosok is csak meccs végén realizáltuk, hogy milyen sokáig játszottunk. A pályán egyszerűen csak eltelt az a hatvan perc, mert ilyenkor nem is figyelünk az időre, és nemhogy nem zavar, kifejezetten szeretjük az ilyen túlfűtött találkozókat – mondta a mérkőzés után lapunknak Ligetvári Patrik, a Veszprém védője és balátlövője. – Inkább arra emlékszik mindenki, hogy milyen remek volt a szurkolás és a hangulat, és mivel ilyenkor lendületben vagyunk, ami el is sodor, nem fáradtunk el annyira, ez a párbaj pedig olyan plusz energiát ad, hogy a fáradtságot meg sem éreztük.”

Pedig elég feszült volt a rangadó, a játékvezetők összesen 14 kétperces kiállítást osztottak ki, volt olyan játékhelyzet, amikor egy percen át mindkét csapat öt-öt emberrel játszott, és csak tíz játékos volt pályán 14 helyett. Ligetvári szerint sem a legszebb kézilabdát láthatták a nézők, játszottak már ennél szebb és jobb meccset egymással a riválisok, de a tét rangot adott az összecsapásnak, sok újdonságot tudtak mutatni egymásnak, nagyon taktikus volt a találkozó.

A két legnagyobb magyar kézilabdaklub horvát klasszisai, Ivan Martinovic és Luka Cindric (Veszprém), valamint Mario Sostaric és Marin Jelinic (Szeged) a bajnoki döntő első meccsének másnapján a Horvát Idegenforgalmi Közösség rendezvényén találkozott a szurkolókkal és a médiával a budapesti a Gozsdu Udvarban, egy közös fotózással összekötött kötetlen beszélgetésen. Riválisok, de összeköti őket, hogy hazájukat képviselik a magyar kézilabda legnagyobb rangadóján. A „Horvátország tele bajnokokkal” kampány részeként rendezett esemény fő üzenete az volt, hogy a nagyszerű bajnokok rendkívüli helyekről érkeznek, vendége pedig Mladen Andrlic, Horvátország magyarországi nagykövete volt. Kis ország, nagy bajnokok

„Jól kezdtünk, megvolt a lendület, de amikor el tudtunk volna szakadni egy kicsit, újra és újra belehibáztunk, így nemhogy nem tudtunk nagyobb előnyt kialakítani, rendre visszaengedtük a Szegedet. Ez a hullámzás mindkét félidőre jellemző volt – magyarázta a játékos. – A védekezésünk most is rendben volt, tudtunk blokkolni, labdákat szerezni és ebből lerohanni, ami Szegeden is kulcsfontosságú lesz. A védelmünk az idény második felére jól összeállt, a Pick Arénában is fel kell húznunk a falat, elöl pedig hoznunk kell azt a szintet, amire képesek vagyunk, és amit általában hoztunk is eddig. Akkor lesz esélyünk. De nem szabad megalkudnunk, nem is szoktunk, minden téren a maximumot kell nyújtanunk. Nem szabad pontatlanul játszanunk, erősen kell kezdenünk, ami idén eddig nem nagyon ment nekünk a Szeged ellen, mindig az utolsó tíz percben voltunk jobbak, és nyertük meg az egymás elleni meccseket. Viszont a Pick Arénában tíz percnyi jó játék biztosan nem lesz elég. Végig uralnunk kell a meccset, ami a telt házas csarnokukban nem lesz könnyű.”

A Veszprém eddig a Szeged elleni mind a négy összecsapását megnyerte az idény során, egyszer idegenben is nyerni tudott, igaz, csak fordítás után egy góllal (32–31). A döntő második meccse kedden 19 órakor kezdődik Szegeden, ha a címvédő Építők ott is nyerni tud, megszerzi 30. bajnoki címét, ha viszont a Szeged nyer a Tisza-parton, akkor június 5-én egy mindent eldöntő, harmadik meccs következik a Veszprém Arénában.