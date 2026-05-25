Nemzeti Sportrádió

Megszületett a megállapodás: Szerbiába igazolhat a Ferencváros középpályása – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
2026.05.25. 14:51
null
Mohammed Abu Fani egyre közelebb a Crvena zvezdához (Fotó: Török Attila)
Címkék
FTC NB I labdarúgó NB I Crvena zvezda Mohammed Abu Fani magyar átigazolás Ferencváros
Sajtóhírek szerint a Ferencvárosban légióskodó Mohammed Abu Fani a szerb Crvena zvezdához szerződhet.

Korábban többször is beszámoltunk arról, hogy Dejan Sztankovics elvinné a Crvena zvezdába Mohammed Abu Fanit. A sport5.co portál úgy tudja a szerb csapat már meg is állapodott az átigazolás részleteiről a Ferencvárossal. A hírek szerint az FTC 1.5 millió eurót kaphat az átigazolásért, míg a játékos fizetése idényenként 750 ezer euró lehet, ami másfélszerese a jelenlegi fizetésének.

Abu Fani egyébként Sztankovicshoz hasonlóan 2023-ban érkezett az FTC-hez, a szerb trénerrel ellentétben azonban még mindig a magyar csapat tagja. A mostani idénye érdekesen alakult, az első felében még kiszorult a keretből, de Tóth Alex eladása után újra előtérbe került, és hasznos tagjává vált a Magyar Kupa-győztes, az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutó együttesnek. 

Abu Fani három év alatt 116 mérkőzést játszott a Ferencvárosban, ez alatt 14 gólt és 36 gólpasszt szerzett. 

Korábban Hajnal Tamás is elismerte, valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.

 

FTC NB I labdarúgó NB I Crvena zvezda Mohammed Abu Fani magyar átigazolás Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Vasas szerződést hosszabbított Doktorics Áronnal – hivatalos

Labdarúgó NB I
6 órája

Lékai Máté kézközépcsonttörést szenvedett, már meg is műtötték

Kézilabda
6 órája

Szorosabb második meccsen duplázta meg előnyét az FTC a BVSC ellen a női vízilabda ob I döntőjében

Vízilabda
22 órája

BL- és El-selejtezők: az ETO a Klaksvíkkal, a Fradi a Zsolnával is találkozhat

Bajnokok Ligája
Tegnap, 15:00

Pécs-Baranya FC; Testvérharc okozta az első pécsi proficsapat vesztét – elfeledett élvonalbeli futballklubok, 8. rész

Képes Sport
Tegnap, 14:30

A távozó Robbie Keane érzelmes levélben búcsúzott a Ferencvárostól

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 19:26

Férfi kézi: számos bizonytalan tényező nehezíti a pénzügyi tervezést az FTC-nél

Kézilabda
2026.05.23. 18:14

A Ferencváros hatot rúgott a Puskás Akadémiának a női NB I döntőjének első meccsén

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 17:29
Ezek is érdekelhetik