Megszületett a megállapodás: Szerbiába igazolhat a Ferencváros középpályása – sajtóhír

Korábban többször is beszámoltunk arról, hogy Dejan Sztankovics elvinné a Crvena zvezdába Mohammed Abu Fanit. A sport5.co portál úgy tudja a szerb csapat már meg is állapodott az átigazolás részleteiről a Ferencvárossal. A hírek szerint az FTC 1.5 millió eurót kaphat az átigazolásért, míg a játékos fizetése idényenként 750 ezer euró lehet, ami másfélszerese a jelenlegi fizetésének.

Abu Fani egyébként Sztankovicshoz hasonlóan 2023-ban érkezett az FTC-hez, a szerb trénerrel ellentétben azonban még mindig a magyar csapat tagja. A mostani idénye érdekesen alakult, az első felében még kiszorult a keretből, de Tóth Alex eladása után újra előtérbe került, és hasznos tagjává vált a Magyar Kupa-győztes, az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutó együttesnek.

Abu Fani három év alatt 116 mérkőzést játszott a Ferencvárosban, ez alatt 14 gólt és 36 gólpasszt szerzett.

Korábban Hajnal Tamás is elismerte, valóban zajlanak a tárgyalások, a játékos új fejezetet szeretne nyitni pályafutásában, ezért ha mindkét fél számára megfelelőek a feltételek, létrejöhet az üzlet.