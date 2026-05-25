A belügyminiszter célja, hogy az állami kötelezettséggel járó sportprojektek a megfelelő ütemben haladjanak

Pósfai úgy fogalmazott hétfőn kora délutáni bejegyzésében, hogy „az átadás-átvétel kezdete óta törekszünk arra, hogy a közeljövőben esedékes, állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább, még akkor is, ha ezekkel kapcsolatban rengeteg kérdés akad”. Pósfai arról írt posztjában, hogy a múlt héten a sportállamtitkárság munkatársaival közösen áttekintették az akár hónapok óta döntésre, ellenjegyzésre váró ügyeket és ezekre találtak rövid távú megoldást.

A belügyminiszter ugyanakkor leszögezi: „a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt. (...) A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben a transzparens működés kialakítása”.

Pósfai posztjának befejező részében arról ír, hogy „a szakmaiságnak teret kell nyernie a politikával szemben” a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben. „A politika, ahol kell, szabályozzon, ahol kell, finanszírozzon, ahol kell, beruházzon, de ne szóljon bele a szövetségek napi ügyeibe”, a sportszakma pedig „ne keresse egy aktuálisan magasan lévő politikus kegyeit.”

A belügyminiszter azzal zárta írását, hogy meggyőződése, „ha több transzparenciát és kevesebb politikát viszünk a versenysportba, akkor a nap végén egy sokkal egészségesebb, versenyképesebb és jobb rendszert fogunk közösen kiépíteni. Ennek szellemében fogunk dolgozni”.