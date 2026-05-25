Roland Garros: egy labdával gazdagadott a „Gladiátor” Zverev meccsén

2026.05.25. 13:57
Russell Crowe a zsákmányával (Fotó: Getty Images)
tenisz Roland Garros Russell Crowe Alexander Zverev
Gőzerővel dübörög az idei Roland Garros küzdelemsorozata Párizsban, vasárnap megkezdődtek a női és férfi egyesek főtáblás mérkőzései is. Ahogy az lenni szokott, helyi és nemzetközi sztárok sokasága jelenik meg a lelátókon, s egyikük most szokatlan jelenet sorral vonta magára a figyelmet: az Oscar-díjas színész, Russell Crowe ugyanis sikeresen begyűjtött egy a pályáról kiütött labdát Alexander Zverev meccsén. Íme a jelenet

A torna második kiemeltje, Alexander Zverev a világranglistán 95. helyen álló hazai kedvenccel Benjamin Bonzival találkozott és két óra tíz perc alatt esélyeshez méltó játékkal múlta felül ellenfelét. A showt viszont a meccs egy pontján ellopta a lelátón helyet foglaló Russell Crowe, aki némi nehézségek árán, de azért csak összeszedte a pályáról pont hozzá kiütött labdát, aminek láthatóan nagyon örül a Gladiátor című filmben nyújtott alakításáért Osccar-díjjal elismert filmcsillag.

 

 

