Kóczián Éva 90 éves lett

A magyar sportági szövetség honlapja alapján 1936. május 25-én született Budapesten. 1957-től a Budapesti Vörös Meteor Sportkör versenyzője volt, a csapattal 1964-ben és 1966-ban a második helyen végzett a Bajnokcsapatok Európa Kupájában (ma Bajnokok Ligája). 1952 és 1968 között harminckétszer volt magyar bajnok, egyéniben hatszor, női párosban hatszor, vegyes párosban kilencszer, csapatban tizenegyszer. 1952 és 1968 között 192-szer szerepelt a magyar válogatottban.

1955-ben szerzett világbajnoki aranyérmet vegyes párosban Szepesi Kálmánnal, ezenkívül még két ezüstöt (egyéni 1961 és csapat 1954) és kilenc bronzérmet gyűjtött a vb-ken. Hatszoros Európa-bajnok.

Az Európa Top 10-bjanokságon (később Top 12, illetve Top 16) kilencszer vehette át a győztesnek járó aranyérmet. A leghosszabb győzelmi sorozat is az ő nevéhez fűződik, 1956 és 1962 között megszakítás nélkül ő volt Európa legjobb női versenyzője.

Kétszer az év női asztaliteniszezőjének választották (1964, 1966) itthon, 2015-ben pedig beválasztották az Európai Asztalitenisz Hírességek Csarnokába.