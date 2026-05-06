A vb-n is érvényes lesz Gianluca Prestianni eltiltása

2026.05.06. 16:21
FIFA Gianluca Prestianni Benfica UEFA
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a világbajnokság alatt is figyelembe veszi Gianluca Prestianni eltiltását, melyet a Benfica argentin játékosa a Real Madrid brazil csatára, Vinícius Júnior elleni homofób beszólásért kapott még a múlt hónapban.

A június 11-én kezdődő vb-n Prestianni – ha bekerül a válogatottba – az első két összecsapáson nem léphet pályára.

A FIFA fegyelmi bizottsága most úgy döntött, hogy az európai szövetség (UEFA) által kiszabott hatmérkőzéses eltiltás világszerte érvényes legyen. Ez – ahogy a FIFA közleményében jelezte – összhangban áll a fegyelmi kódex 70. cikkelyével.

Az eltiltás az UEFA, illetve most már a FIFA szervezésű klub-, illetve válogatott meccsekre vonatkozik, de a bajnoki és barátságos találkozókra nem.

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőbe jutásért rendezett első, február 17-i mérkőzésén a Real Madrid 1–0-ra nyert Lisszabonban. Vinícius Júnior, a spanyol együttes brazil csatára, miután megszerezte az egyetlen gólt, a hazai szurkolók felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben. Ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt – az UEFA végül homofób sértésekre hivatkozva tiltotta el az argentin futballistát. A találkozó végén a portugál klub szurkolói különféle tárgyakat, köztük üvegeket és e-cigarettákat dobáltak Vinícius és a vendégcsapat többi játékosa felé.

Prestianni az eset során a mezével eltakarta a száját, ez volt annak a kiváltója, hogy sportág szabályalkotó testülete úgy döntött, a nyári világbajnokságon piros lap jár azért, ha egy játékos ily módon „kommunikál”.

Argentína június 16-án kezdi meg világbajnoki szereplését J-csoportbeli ellenfele, Algéria ellen, majd találkozik még Ausztriával és Jordániával is.

FIFA Gianluca Prestianni Benfica UEFA
