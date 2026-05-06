Fiatal magyar válogatott indul a karate Eb-n

A Németországba utazó válogatottból felnőtt világversenyről egyedül Hárspataki Aicha rendelkezik éremmel, aki a 2022-es kontinensviadalon második lett.

Rajta kívül többen állhattak már dobogóra korosztályos világversenyeken. Idén februárban a ciprusi Eb-n Fleischer Dóra második, Tóth Zsombor pedig harmadik lett a 21 éven aluliak között, míg a junioroknál Török Panka végzett harmadikként. Az előző évek utánpótlás Európa-bajnokságain formagyakorlatban Bárdos Ádám háromszor is dobogós helyen végzett, Tóth Zsombor ikertestvére, Máté pedig 2023-ban korosztályos kontinensbajnoki címet szerzett.

A MAGYAR KERET

Formagyakorlat

Férfiak: Bárdos Ádám

Csapat: Beke Bálint, Gulyás Gergely, Nguyen Thanh Tung

Nők: Fábián Csenge

Küzdelem

Férfiak

60 kg: Nagy Máté

67 kg: Tóth Zsombor

75 kg: Tóth Máté

Nők

55 kg: Török Panka

61 kg: Hárspataki Aicha

68 kg: Bogdán Panna

+68 kg: Fleischer Dóra

Csapat: Bogdán Panna, Fleischer Dóra, Hárspataki Aicha, Molnár Virág, Török Panka

