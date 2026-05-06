Fiatal magyar válogatott indul a karate Eb-n

A Németországba utazó válogatottból felnőtt világversenyről egyedül Hárspataki Aicha rendelkezik éremmel, aki a 2022-es kontinensviadalon második lett.
Rajta kívül többen állhattak már dobogóra korosztályos világversenyeken. Idén februárban a ciprusi Eb-n Fleischer Dóra második, Tóth Zsombor pedig harmadik lett a 21 éven aluliak között, míg a junioroknál Török Panka végzett harmadikként. Az előző évek utánpótlás Európa-bajnokságain formagyakorlatban Bárdos Ádám háromszor is dobogós helyen végzett, Tóth Zsombor ikertestvére, Máté pedig 2023-ban korosztályos kontinensbajnoki címet szerzett.
A MAGYAR KERET
Formagyakorlat
Férfiak: Bárdos Ádám
Csapat: Beke Bálint, Gulyás Gergely, Nguyen Thanh Tung
Nők: Fábián Csenge
Küzdelem
Férfiak
60 kg: Nagy Máté
67 kg: Tóth Zsombor
75 kg: Tóth Máté
Nők
55 kg: Török Panka
61 kg: Hárspataki Aicha
68 kg: Bogdán Panna
+68 kg: Fleischer Dóra
Csapat: Bogdán Panna, Fleischer Dóra, Hárspataki Aicha, Molnár Virág, Török Panka