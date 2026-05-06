Tenisz: Marta Kosztyuk visszalépett a római mestertornától

Csípő- és bokafájdalmai miatt visszalépett a római tenisztorna női versenyétől Marta Kosztyuk, aki a múlt héten Madridban, azt megelőzően pedig Rouen-ban diadalmaskodott.
Az ukrán játékos múlt szombati, spanyolországi sikerével a karriercsúcsot jelentő 15. helyre jött fel a világranglistán. Miután Madrid előtt a franciaországi salakpályás tornán sem talált legyőzőre, 11 meccses győzelmi sorozattal a háta mögött indult volna az olasz fővárosban.
„Pályafutásom legjobb időszaka után nagyon vártam a római tornát. De néha a testednek más tervei vannak. Az elmúlt napokban fájlaltam a csípőmet, és mivel a bokám még nem százszázalékos, most nem lenne okos dolog a terhelés. Ezért idén nem indulok” – írta közösségi oldalán Kosztyuk.
A teniszező hozzátette: most gyógyul, és felkészül a május 24-én kezdődő francia nyílt bajnokságra.
Kosztyuk az első 1000-es döntőjére készülhet
2026.05.01. 06:44
Bondár Anna nyolcaddöntőbe jutott a madridi tenisztornán
2026.04.25. 13:28
