Tenisz: Marta Kosztyuk visszalépett a római mestertornától

Az ukrán játékos múlt szombati, spanyolországi sikerével a karriercsúcsot jelentő 15. helyre jött fel a világranglistán. Miután Madrid előtt a franciaországi salakpályás tornán sem talált legyőzőre, 11 meccses győzelmi sorozattal a háta mögött indult volna az olasz fővárosban.

„Pályafutásom legjobb időszaka után nagyon vártam a római tornát. De néha a testednek más tervei vannak. Az elmúlt napokban fájlaltam a csípőmet, és mivel a bokám még nem százszázalékos, most nem lenne okos dolog a terhelés. Ezért idén nem indulok” – írta közösségi oldalán Kosztyuk.

A teniszező hozzátette: most gyógyul, és felkészül a május 24-én kezdődő francia nyílt bajnokságra.