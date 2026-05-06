Müller után Lahm szerint sem a németek a favoritok a nyári vb-n

A 42 éves ex-futballista egy müncheni rendezvényen úgy fogalmazott, a jelenlegi Nationalelfben remek egyéni képességű játékosok szerepelnek, akik Európa legnagyobb klubjaiban futballoznak.

„De az elmúlt évek és a legutóbbi világversenyek nem feltétlenül mutatják azt, hogy igazi csapattá fejlődtünk volna. Mások az igazi esélyesek, gondolok itt Franciaországra, Spanyolországra, vagy akár Portugáliára. De persze mindig minden lehetséges” – fogalmazott Lahm.

A német válogatott a 2014-es vb-diadal óta 2018-ban és négy évvel ezelőtt is a csoportkör után búcsúzott, és ugyanebben az időszakban az Európa-bajnokságokon sem jutott döntőbe.

Az első alkalommal 48 csapatos világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi. A torna június 11-én kezdődik, a németek Elefántcsontparttal, Ecuadorral és Curacaóval szerepelnek azonos csoportban.

Érdekesség, hogy februárban a 2014-es világbajnok csapat másik tagja, Thomas Müller is hasonló véleményt fogalmazott meg.