Feldhoffer Bálint nem indul a Tour de Hongrie-n

2026.05.06. 14:38
kerékpár Feldhoffer Bálint Tour de Hongrie
Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint.

A tavaly hetedik helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának szerdai bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést.

A bejegyzés kiemelte: a közel-keleti World Tour-csapat ennek ellenére is a verseny meghatározó alakulata lesz, hiszen a 2020-as győzelme után visszatérő Valter Attila mellett az esélyesek közé tartozó szlovén bajnok Jakob Omrzel, valamint egy világklasszis sprinter, a német Phil Bauhaus is helyet kapott a frissített névsorban, utóbbi 2021-ben Kaposváron és Tatán is nyert szakaszt a Tour de Hongrie-n.

 

