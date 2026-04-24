Az UEFA elnöke a madridi futballfórumon védelmébe vette a játékvezetőket

A Fórum elnevezésű eseményt az Atlético Madrid otthonában, a Metropolitano Stadionban rendezték, és az esemény egyik illusztris vendége volt Aleksander Ceferin, aki a futballvilág változásairól és aktualitásairól beszélt.

A rendezvény egy pontján szóba került a játékvezetők helyzete, és az, hogy a spanyol bírók által alkalmazott felfogás vajon mennyiben különbözik a többi bajnokságban megszokottól: „A klubelnökök engem sosem keresnek, hogy panaszkodjanak, néhány kollégámat viszont igen – kezdte mondandóját Ceferin a Marca összefoglalója szerint. – A döntést a pályán lévő játékvezetőnek kell meghoznia, a VAR-nak csak akkor kell beavatkoznia, ha az eset nem egyértelmű, ilyenkor ráadásul nagyon gyorsan. Igyekszünk hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy a VAR csak akkor avatkozzon közbe, ha valóban szükséges; egyébként pedig hagyni kell, hogy a pályán lévő játékvezető tegye a dolgát.”

A kezezések ellentmondásos megítéléséről is beszélt az UEFA elnöke az eseményen: „A kezezéseket senki sem érti, így én sem; honnan tudhatod, hogy szándékos volt vagy sem? Természetesen akadnak hibák, de nem hinném, hogy európai szinten sok lenne belőlük. Azoknak a kluboknak, amelyek felhívnak, mindig azt mondom, örülnék neki, ha azt mondanák, hogy a javukra ítélt tizenegyes hibás döntés volt.”

Ceferin a rendezvényen beszélt a női futballban tapasztalható folyamatos fejlődésről is: „Sokat fektettünk bele és manapság már kilencvenezer néző előtt játsszák a meccseket. Nagyon gyors a fejlődés, még mindig nem fenntartható, továbbra is veszteségeket szenvedünk el, de hamarosan növekedésre számítunk. Technikailag rengeteget fejlődött a női labdarúgás, fizikailag pedig normális, hogy nincsen a férfiak szintjén.”