Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Fazekas László 1947. október 15-én született Budapesten. Újpesten kezdte a labdarúgást, az utánpótlásban centerként szerepelt, ám az első csapatban már jobbszélsőként számoltak vele.

Nem sokkal 18. születésnapja után, 1965. november 7-én mutatkozott be az NB I-ben, a Dorog elleni meccs 32. percében bevette a két világbajnokságot is megjárt Ilku István hálóját, de a lila-fehérek nem tudták legyőzni a bányászcsapatot, 2:2 lett a vége.

Fazekas az 1966-os idényben még kiegészítő embernek számított, a következő évtől viszont kirobbanthatatlanná vált az Újpesti Dózsából. Ráadásul ez az időszak a negyedik kerületiek egyik fénykora volt, 1980-as távozásáig kilencszer ünnepelhetett bajnoki elsőséget.

A Fazekas László, Göröcs János, Bene Ferenc, Dunai II Antal, Zámbó Sándor ötösfogat volt ennek a csapatnak az erőssége. Fazekas szélsőként is ontotta a gólokat, a legeredményesebb idénye az 1979–1980-as volt, amikor 36 góljával elhódította az európai Ezüstcipőt, csak a Lierse-ben szereplő belga Erwin Vandenbergh talált be nála többször, 39-szer. Összesen 408 meccsen 252-szer volt eredményes az NB I-ben.

Az első „fecske”, vagyis Bálint László 1979-es külföldi szerződése után több harmincon feletti játékos is lehetőséget kapott, hogy kipróbálja magát a profi világban, így Fazekas is. A 33. születésnapjához közelítő újpesti játékos a belga Royal Antwerphez került Müller Sándorral együtt.

Míg a volt Vasas-játékos számára kevés sikert tartogatott ez az időszak, addig Fazekas közönségkedvenccé vált Antwerpenben. Tett is érte, mert bár az Antwerp a négy ott töltött idénye alatt csak egyszer lett dobogós, ő végig jól teljesített, pedig Belgiumban már új poszton, támadó középpályásként is játszott. 1984-ben átigazolt a másodosztályú Sint-Truidenhez, és egy év múlva ott zárta le fényes pályafutását.

A Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet szerző Fazekas természetesen a válogatottnak is alapembere volt: 1968-ban a Szovjetunió elleni hazai Eb-selejtezőn mutatkozott be, majd Sós Károlynál alapemberré vált a következő évi vb-selejtezőkön. A csehszlovákok elleni marseille-i 4:1-es vereség azonban azt jelentette, hogy a magyar válogatott először nem jutott ki a vb-re, amikor elindult a selejtezőkön.

1972-ben szerepelt az Eb-n, de a következő vb-selejtezők ismét csalódást hoztak számára, a svédek elleni 3ľ3 után a sorozatot amúgy veretlenül záró magyar csapat ismét itthonról nézhette a tornát. 1978-ban Baróti Lajos kivezette a vb-re a válogatottat, de a belső feszültségektől terhelt együttes egy borzasztóan erős csoportból három vereséggel jött haza, a csapatkapitányságról egy fegyelmi ügy miatt lemondó Fazekas csak az olaszok ellen játszott. Négy évvel később a spanyolországi világbajnokságra is meghívót kapott, mindhárom mérkőzésen játszott, Salvador ellen kétszer is betalált, míg Belgium ellen Jean-Marie Pfaff gólhelyzetben elütötte őt, a kiváló kapus mégsem kapott piros lapot.

Fazekas a következő Eb-selejtezők elején még szerepelt a válogatottban, de a Luxemburg elleni 1983-as mérkőzésen Mészöly Kálmán lecserélte őt, és többször nem is kapott meghívót.

Pályafutása befejezése után edzői pályára lépett, immár „disszidensként”: Fazekas ugyan engedéllyel szerződött külföldre, ám amikor visszavonult, hiába hívták haza, nem jött. Belgiumban több csapatnál is dolgozott, az Aalstot és az Antwerpet az élvonalban is irányította, de edzői pályája messze elmaradt a játékospályafutásától.

Időről időre felmerült, hogy szerepet vállal a magyar, elsősorban az újpesti labdarúgásban, de ebből egy rövid válogatott melletti másodedzőségen kívül semmi sem lett. A Belgiumból időközben Spanyolországba költöző egykori legendás támadó rendszeresen hazalátogatott, de az elmúlt években súlyos betegséggel küzdött, az izomsorvadással járó ALS-től szenvedett, már nem csak a lábát, de a kezét sem tudta használni.

„78 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt az Újpest FC legendája, a Klubunkkal kilenc bajnoki címet szerző, háromszoros magyar gólkirály, egyszeres európai ezüstcipős, olimpiai aranyérmes Fazekas László” – olvasható az Újpest FC hivatalos közösségi oldalán.

Fazekas László haláláról a Royal Antwerp is hírt adott hivatalos közösségi oldalán: