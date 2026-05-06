A legmagasabb fenntarthatósági értékelést kapta a Hungaroring

2026.05.06. 16:32
Fotó: MTI/Kovács Márton
értékelés Hungaroring FIA
A legmagasabb, háromcsillagos környezetvédelmi akkreditációt kapta a Hungaroring a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA).

A Hungaroring szerdai beszámolója szerint az FIA egy, kettő vagy három csillaggal minősíti a versenypályákat annak fényében, hogy milyen szintet értek el a fenntarthatóságban.

A csillagokra pályázni kellett, a működést igazoló dokumentumokat kellett online benyújtani, helyszíni és online audit során beszámolni az előrehaladásról.

A folyamat során a fenntarthatóság komplex, átfogó területe került a fókuszba: a Stratégiai Fejlesztési Projektnek köszönhetően megújult Hungaroring napi működése, a létesítményüzemeltetés, a rendezvényszervezés. Ezeket a területeket vették górcső alá a környezetvédelmi célok és folyamatok aspektusából úgy, mint energia, hulladék, víz, talajszennyezés, beszerzési folyamatok, levegőminőség.

„Az utóbbi hónapokban nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy megszerezzük a háromcsillagos minősítést. Nagy segítséget jelentett számunkra, hogy az FIA és fenntarthatósági csapata folyamatosan figyelemmel kísérte a munkánkat, és segített a jó irányok megtalálásában. Számunkra ugyanis nem csupán a három csillag fontos, hanem maga a fenntarthatóság is, igyekszünk a lehető legtöbbet tenni az ügy érdekében” – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

 

