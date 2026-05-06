Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

A férfiak a 11. a nők a 15. helyen zárták a víz alatti hoki klubcsapatainak Eb-jét

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.05.06. 12:37
Május 1-jén és 2-án a budapesti Duna Aréna adott otthont a 24. víz alatti hoki klubcsapat Európa-bajnokságnak.

Az eseményre 20 férfi és 17 női csapat érkezett, a legjobb európai klubcsapatok mellett ezúttal amerikai, kolumbiai és kanadai gárdák is neveztek. Az első játéknap a csoportmérkőzésekről szólt, a férfi és a női mezőnyt is három-három csoportba sorolták. A csoportgyőztesek automatikusan a felsőházba kerültek, míg a másodikok és harmadikok rájátszással döntötték el, hogy ki folytathatja még a felsőházban és ki kvalifikál a középházba. A negyedikek és ötödikek hasonló szisztéma alapján vívtak meg a középházért, a párharcok vesztesei, illetve a csoporthatodikok és hetedikek az alsóházban folytatták.

 

A magyar férfi csapat az első körben új edzőjével, a francia Lionel Dumeaux-val két-két győzelem és döntetlen mellett két vereséget szenvedett, így csoportnegyedikként a holland Njorddal találkozott a rájátszásban. A házigazda magyar együttes 2-0-s győzelmet aratott, így a második napra a középházba kvalifikált. A női csapat a nyitónapon nem tudott pontot szerezni, így az alsóházba került.

 

A rengeteg kiélezett mérkőzést hozó torna második játéknapján a magyar férfi csapat két-két egygólos vereséggel és döntetlennel indított, majd az utolsó két középszakasz mérkőzésén egyaránt kiütéses 5–0-s verést mért ellenfeleire, amivel végül a 11. helyet csípte meg. A magyar női együttes egy 7–0-s és 2–1-es győzelmet követően két vereséget gyűjtött az alsóházban, így a 15. helyen zárt.

A férfi divízió döntőjében az angol Yorkshire 1–0-ra győzte le az egész hétvégén egyetlen gólt kapó amerikai Tahoe-t, míg a nőknél a spanyol Madrid 2-1-es sikernek örülhetett a francia Le Chenay ellen.

 

