Nemzeti Sportrádió

Trumpnak és a FIFA-nak javasolták: Irán helyett az olaszok legyenek ott a vb-n

ROCK PÉTER
2026.04.23. 12:25
null
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a FIFA első embere, Gianni Infantino is értesült a felvetésről (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA foci vb 2026 iráni labdarúgó-válogatott Paolo Zampolli olasz labdarúgó-válogatott Amerikai Egyesült Államok Donald Trump Gianni Infantino
Egy meglepő diplomáciai kezdeményezés nyomán felmerült, hogy az olasz labdarúgó-válogatott mégis ott lehet a nyári világbajnokságon – számolt be róla a Financial Times.

Az ügy hátterében Paolo Zampolli áll, aki Donald Trump különmegbízottjaként azt javasolta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) vezetésének, hogy Olaszország vegye át Irán helyét a tornán.

Munich Security Conference at the Bayerischer Hof
Paolo Zampolli szerint a négy vb-cím elég indok arra, hogy az olaszoknak mégis legyen helyük a 48-as mezőnyben (Fotó: Getty Images)

„Megerősítem, hogy javasoltam Trumpnak és Infantinónak: Olaszország váltsa Iránt a világbajnokságon. Olasz születésű vagyok, és álom lenne látni az Azzurrit egy amerikai rendezésű tornán. Négy világbajnoki címük van, ami indokolhatná a részvételüket” – fogalmazott Zampolli.

A Financial Times szerint a javaslat egy szélesebb politikai folyamat része is lehet, amelynek célja a kapcsolatok javítása Trump és az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni között. A viszony az utóbbi időszakban feszültté vált, többek között amiatt, hogy Trump nyilvánosan bírálta a katolikus egyház fejét az iráni konfliktus kapcsán.

Irán részvétele eközben bizonytalanná vált: a közel-keleti ország azt kérte a FIFA-tól, hogy mérkőzéseit ne az Egyesült Államokban, hanem Mexikóban rendezzék meg, a jelenlegi geopolitikai helyzetre hivatkozva. A szövetség jelezte, hogy készen állnak a tornára, ugyanakkor a végső döntés attól függ, milyen választ kapnak a helyszínmódosítási kérelmükre.

Az ügyben egyelőre sem a Fehér Ház, sem a FIFA, sem az Olasz Labdarúgó-szövetség, sem az iráni szövetség nem folytatott hivatalos kommunikációt.

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Az olasz válogatott játékosai a boszniai tizenegyespárbaj alatt (Fotó: Getty Images)

Olaszország márciusban sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, miután a pótselejtező döntőjében tizenegyesekkel alulmaradt Bosznia-Hercegovinával szemben.

Bár Zampolli felvetése komoly visszhangot váltott ki, egy ilyen csere a FIFA szabályai szerint rendkívül bonyolult lenne, így egyelőre erősen kérdéses, hogy az ötletből lehet-e valóság...

 

Ezek is érdekelhetik