Trumpnak és a FIFA-nak javasolták: Irán helyett az olaszok legyenek ott a vb-n

Az ügy hátterében Paolo Zampolli áll, aki Donald Trump különmegbízottjaként azt javasolta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) vezetésének, hogy Olaszország vegye át Irán helyét a tornán.

„Megerősítem, hogy javasoltam Trumpnak és Infantinónak: Olaszország váltsa Iránt a világbajnokságon. Olasz születésű vagyok, és álom lenne látni az Azzurrit egy amerikai rendezésű tornán. Négy világbajnoki címük van, ami indokolhatná a részvételüket” – fogalmazott Zampolli.

A Financial Times szerint a javaslat egy szélesebb politikai folyamat része is lehet, amelynek célja a kapcsolatok javítása Trump és az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni között. A viszony az utóbbi időszakban feszültté vált, többek között amiatt, hogy Trump nyilvánosan bírálta a katolikus egyház fejét az iráni konfliktus kapcsán.

Irán részvétele eközben bizonytalanná vált: a közel-keleti ország azt kérte a FIFA-tól, hogy mérkőzéseit ne az Egyesült Államokban, hanem Mexikóban rendezzék meg, a jelenlegi geopolitikai helyzetre hivatkozva. A szövetség jelezte, hogy készen állnak a tornára, ugyanakkor a végső döntés attól függ, milyen választ kapnak a helyszínmódosítási kérelmükre.

Az ügyben egyelőre sem a Fehér Ház, sem a FIFA, sem az Olasz Labdarúgó-szövetség, sem az iráni szövetség nem folytatott hivatalos kommunikációt.

Olaszország márciusban sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, miután a pótselejtező döntőjében tizenegyesekkel alulmaradt Bosznia-Hercegovinával szemben.

Bár Zampolli felvetése komoly visszhangot váltott ki, egy ilyen csere a FIFA szabályai szerint rendkívül bonyolult lenne, így egyelőre erősen kérdéses, hogy az ötletből lehet-e valóság...