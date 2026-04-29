A Benficánál úgy számolnak, hogy Mourinho nem megy a Real Madridhoz – sajtóhír

Mourinho lisszaboni szerződése 2027 nyaráig szól. A Record portugál sportlap szerdán arról írt, hogy információi szerint a Benficánál biztosak Mourinho maradásában, és a következő idény előkészületei az ő igényeinek megfelelően zajlanak.

A lap szerint természetesen létezik vészforgatókönyv is: ha Mourinho mégis távozik, Marco Silva lehet az utódja – a 2017 óta Angliában edzősködő, 48 éves trénernek nyáron lejár a szerződése a Fulhamnél.

Mourinho kedd este Milánóban járt egy reklámfilm forgatása miatt, és amikor szembesítették a Real-pletykával, a Record tudósítása szerint szűkszavúan így reagált: „Az előttem álló feladat az, hogy a Benficával kivívjam a Bajnokok Ligája-szereplés újbóli lehetőségét.” (A ligaszakaszbeli induláshoz portugál bajnoki cím szükséges – az FC Porto hétpontos előnnyel vezet három fordulóval a zárás előtt –, a selejtezőhöz a második hely megőrzése a jelenleg hárompontos lemaradásban lévő, de egy meccsel kevesebbet játszó Sporting előtt.)

Kérdésre válaszolva azt azonban egyértelművé tette, hogy bár barátkozik a lazább munkatempó gondolatával, egyelőre nem tudja elképzelni az életét a klubedzőséggel járó intenzív elfoglaltság nélkül, azaz „még nem érkezett el a pillanat a szövetségi kapitánykodáshoz”. Másképp: az életébe éppenséggel beleférne még egy madridi időszak – tehetjük hozzá.

A Lisszabonban maradása egy minapi portugáliai sajtótájékoztatón is szóba került; Mourinho akkor sejtelmes választ adott:

„Nem tudom megmondani (hogy maradok-e). Hogyan is tudnám, amikor nem csak rajtam múlik? Ugyanolyan eleme vagyok a klub felépítményének, mint a stáb bármely tagja, vagy mint ön újságíróként az A Bola szerkesztőségének. Ön merne ígéretet tenni arra, hogy tíz év múlva is ezt a munkát végzi majd? Lehet, hogy ilyen jövőt szeretne, mégsem lesz rá lehetősége. Szóval természetesen én sem garantálhatok semmit.”