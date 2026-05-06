Két légiósával bontott szerződést a DVTK – hivatalos
Anderson Esiti és Aboubakar Keita szerződését is felbontotta a labdarúgó NB I-ből kieső DVTK – olvasható a miskolci klub hivatalos honlapján.
A nigériai, illetve elefántcsontparti légiós kontraktusát egyaránt közös megegyezéssel szüntették meg a klub közleménye szerint.
Aboubakar Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, s 19 bajnokin két gólt szerzett a borsodi gárdában. Anderson Esiti 2025 júliusában szerződött Miskolcra, s 17 bajnokin jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben.
2026.04.29. 22:59
