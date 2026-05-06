Nemzeti Sportrádió

„Tedd meg a pénzedért!” – üzeni Luis Figo a Revolut ibériai reklámkampányában

M. B.M. B.
2026.05.06. 15:30
null
Luis Figót ábrázoló óriásplakát Bilbaóban (Fotó: reasonwhy.es)
Címkék
Luis Figo Real Madrid Revolut Barcelona reklám
Luis Figo is szerepet kapott a Revolut spanyolországi és portugáliai reklámkampányában – szúrta ki a Reason Why nevű reklámokkal, marketinggel és kommunikációs újdonságokkal foglalkozó spanyol portál.

„Tedd meg a pénzedért! Válts a Revolutra” mondja Luis Figo a fintech cég plakátjain, míg a portugál ikonnal leforgatott reklámvideókban több utalást is fel lehet fedezni Figo hírhedt átigazolására, amikor több mint 25 éve a Barcelonából a Real Madridba szerződött.

„Sajnálom, hogy elmentem, de egy ciklus véget ért” – mondja az 53 éves korábbi középpályás az egyik reklámvideóban. 

Egy másik videóban Figo egy 61 millió eurós utalásról szóló értesítést kap a telefonján (a Real Madrid 2000 nyarán ennyit fizetett ki érte a Barcelonának – a szerk.), amire a portugál ex-futballista csak annyit mond, hogy „egy ilyen ajánlatot nagyon nehéz lenne visszautasítani”.

Forrás: reasonwhy.es

Mint ismeretes, Luis Figo átigazolása megdöntötte az akkori transzferrekordot, s a katalán szurkolók nagyon rossz néven vették a portugál ikon „árulását” – olyannyira, hogy egy 2002 őszi El Clásicón egy szöglet előtt egy disznófejet dobtak Figo irányába. 

 

 

Luis Figo Real Madrid Revolut Barcelona reklám
Legfrissebb hírek

Az USA vb-győzelme után Tom Brady megkopasztja Ibrahimovicot

Foci vb 2026
20 órája

Mbappéék szerint a kritikusok túlagyalják a szardíniai kiruccanást

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:14

Újra megsérült a Real Madrid francia védője

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:36

Stockholm, Párizs, Cagliari – Kylian Mbappé magánélete szálka a madridi drukkerek szemében

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:48

Idegenben két vállra fektette az Espanyolt, elhalasztotta a bajnokavatást a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.05.03. 22:56

A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát

Minden más foci
2026.05.03. 22:00

Megszenvedett az Osasuna ellen, de nyert és már vasárnap bajnok lehet a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.05.02. 22:53

Puskás–Suzuki-kupa: döntetlen a Puskás Akadémia–Sporting meccsen is, döntős a Real Madrid

Minden más foci
2026.05.02. 19:10
Ezek is érdekelhetik