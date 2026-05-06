„Tedd meg a pénzedért!” – üzeni Luis Figo a Revolut ibériai reklámkampányában

„Tedd meg a pénzedért! Válts a Revolutra” – mondja Luis Figo a fintech cég plakátjain, míg a portugál ikonnal leforgatott reklámvideókban több utalást is fel lehet fedezni Figo hírhedt átigazolására, amikor több mint 25 éve a Barcelonából a Real Madridba szerződött.

„Sajnálom, hogy elmentem, de egy ciklus véget ért” – mondja az 53 éves korábbi középpályás az egyik reklámvideóban.

Revolut held sponsorship talks with FC Barcelona, but they got nowhere.



So, they hired Luís Figo, the man who left Barça in one of football's most infamous betrayals, for their new "Switch to Revolut" campaign.



The slogan: "Do it for your money."



Message received😂 pic.twitter.com/APXpWhQ1rs — Max Karpis (@maxkarpis) May 6, 2026

Egy másik videóban Figo egy 61 millió eurós utalásról szóló értesítést kap a telefonján (a Real Madrid 2000 nyarán ennyit fizetett ki érte a Barcelonának – a szerk.), amire a portugál ex-futballista csak annyit mond, hogy „egy ilyen ajánlatot nagyon nehéz lenne visszautasítani”.

Forrás: reasonwhy.es

Mint ismeretes, Luis Figo átigazolása megdöntötte az akkori transzferrekordot, s a katalán szurkolók nagyon rossz néven vették a portugál ikon „árulását” – olyannyira, hogy egy 2002 őszi El Clásicón egy szöglet előtt egy disznófejet dobtak Figo irányába.