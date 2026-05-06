„Tedd meg a pénzedért!” – üzeni Luis Figo a Revolut ibériai reklámkampányában
„Tedd meg a pénzedért! Válts a Revolutra” – mondja Luis Figo a fintech cég plakátjain, míg a portugál ikonnal leforgatott reklámvideókban több utalást is fel lehet fedezni Figo hírhedt átigazolására, amikor több mint 25 éve a Barcelonából a Real Madridba szerződött.
„Sajnálom, hogy elmentem, de egy ciklus véget ért” – mondja az 53 éves korábbi középpályás az egyik reklámvideóban.
Egy másik videóban Figo egy 61 millió eurós utalásról szóló értesítést kap a telefonján (a Real Madrid 2000 nyarán ennyit fizetett ki érte a Barcelonának – a szerk.), amire a portugál ex-futballista csak annyit mond, hogy „egy ilyen ajánlatot nagyon nehéz lenne visszautasítani”.
Mint ismeretes, Luis Figo átigazolása megdöntötte az akkori transzferrekordot, s a katalán szurkolók nagyon rossz néven vették a portugál ikon „árulását” – olyannyira, hogy egy 2002 őszi El Clásicón egy szöglet előtt egy disznófejet dobtak Figo irányába.