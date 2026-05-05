Az USA vb-győzelme után Tom Brady megkopasztja Ibrahimovicot

A majdnem kétperces reklámfilm elején az Egyesült Államok–Brazília találkozót látjuk, amelynek a végén Cristian Pulisic végez el szögletet, és érintés nélkül a kapuba csavarja, ezzel pedig a társházigazda válogatottja 3–2-re nyer, s mint kiderült, ez bizony a nyári torna utolsó meccse volt, vagyis az amerikaiak lettek a világbajnokok. A döntőben még felbukkan az amerikai válogatottból Tim Ream, Diego Luna, Folarin Balogun, Serginho Dest vagy éppen a korábbi szövetségi kapitány, Bruce Arena.

A filmben nem is feltétlenül az amerikai vb-cím a legmeglepőbb jelenet, hanem amikor azt látjuk, hogy Tom Brady egy nullás géppel a kezében dolgozik Zlatan Ibrahimovic hajának letolásán. A közben elhangzó párbeszéd szerint a hajnyírás oka a kettejük közötti fogadás, s ugyan nem hangzik el, de a tét valószínűleg az amerikaiak világbajnoki győzelme volt – Ibra nem a házigazdákra tett...

Ibrahimovic jelenlétét egyébként pusztán annyi indokolja, hogy a nyári vb alatt ő lesz a FOX csatorna egyik szakértője.

A REKLÁM

A folytatásban az amerikai ünneplés képsorai következnek, ami olyan nem várt mellékhatásokkal jár, mint hogy Texas államban kifogy a sör, vagy hogy Winston McKennie arca kerül az egydollárosra.

A film utolsó jelenetében pedig jön egy újabb meglepetés, amikor egy bárban két vendég a pultnál a szóban forgó amerikai vb-győzelemről beszél, s a közelükben ülő fickó megkérdezi tőlük: „Mi van, nem hisznek a csodákban, fiúk?”

Majd hanyagul a pultra dob néhány McKennie-dollárt, és távozik. A slusszpoén, hogy ő nem más, mint az 1980-as, Lake Placid-i téli olimpia jégkorongtornájának legnagyobb hatású meccsén a győztes gólt szerző Mike Eruzione, aki a saját, a meccsen viselt meze előtt sétál ki a bárból. Ez volt a „Csoda a jégen” néven híressé vált mérkőzés, amelyen az Egyesült Államok 4–3-ra legyőzte a Szovjetuniót, óriási lépést téve az aranyérem megszerzése felé. Eruzione gólját egyébként 1999-ben a tekintélyes Sports Illustrated magazin a XX. századi amerikai sporttörténelem legnagyszerűbb pillanatának választotta meg.

S innen nézve talán már érthető az is, hogy a FOX marketingesei miért adták a filmjüknek a Hisznek benne? Hazai pályán minden megtörténhet... címet.

ERUZIONE GÓLJA 1:25-TŐL