Az UEFA hat mérkőzésre eltiltotta a Benfica játékosát

2026.04.24. 15:55
Gianluca Prestianni súlyos büntetést kapott az UEFA-tól (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Gianluca Prestianni Benfica UEFA
Az Európa Labdarúgó-szövetség (UEFA) hat mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta Gianluca Prestiannit, a Benfica rasszizmussal megvádolt argentin középpályását.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, februárban a Real Madrid 1–0-ra nyert Lisszabonban. Vinícius Junior, a spanyol együttes brazil csatára, miután megszerezte az egyetlen gólt, a hazai szurkolók felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben. Ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt. 

A meccs végén a portugál klub szurkolói különféle tárgyakat, köztük üvegeket és e-cigarettákat dobáltak Vinícius és a vendégcsapat többi játékosa felé.

A 25 éves argentin légióst az UEFA nem engedte pályára lépni a visszavágón, amelyet 2–1-re megnyert a Real, így 3–1-es összesítéssel a madridiak jutottak tovább. Pénteken aztán a kontinentális szövetség közölte, hogy hat mérkőzésre eltiltja Prestiannit, mivel az homofób sértésekkel illette Viníciust. Ebből egyet már letöltött, további kettőt mindenképpen ki kell hagynia, háromnak a letöltését pedig két évre felfüggesztették.

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0) 
Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Letexier (francia)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (S. L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
Kiállítva: Mourinho (85.)

