Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Elhunyt a legidősebb Formula–1-es pilóta

I. SZ.I. SZ.
2026.05.06. 11:26
null
Hermano da Silva Ramos úton az 5. hely felé az 1956-os Monacói Nagydíjon (Fotó: Getty Images)
Címkék
Le Mans F1 gyász
Hétfőn a franciaországi Biarritzban 100 éves korában elhunyt Hermano da Silva Ramos, a legidősebb Formula–1-es pilóta, az 1955-ös tragikus Le Mans-i 24 órás verseny utolsó élő indulója.

A brazil színekben versenyző Hermano da Silva Ramos 1925-ben Párizsban született francia anyától és brazil apától, az 1940-es években Brazíliában kezdett versenyezni, majd 1953-tól Franciaországban folytatta karrierjét, sportautó és raliversenyeken is indult. 1955-ben és 1956-ban összesen hét F1-es futamon állt rajthoz a francia Gordini gyár autójával, legjobb eredménye az 1956-os Monacói Nagydíjon elért 5. hely volt.

Az 1950-es évek Indy 500-ain szereplő amerikai Paul Goldsmith 2024-ben bekövetkezett halála óta Hermano da Silva Ramos volt a legidősebb élő, F1-es vb-hez tartozó futamon rajthoz állt versenyző, és ő volt az utolsó élő versenyző az 1955-ös Le Mans-i 24 órásról, amelyen Pierre Levegh közönség közé repülő és ott kigyulladó autója miatt a pilóta és 81 néző is életét vesztette.

A halálát követően az 1965-ös Brit Nagydíjon induló John Rhodes a legidősebb élő F1-es pilóta, ő 98 éves.

 

 

Le Mans F1 gyász
Legfrissebb hírek

Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Magyar válogatott
55 perce

Rossz irányba vitte el, Hamilton távol marad a szimulátortól a Kanadai GP előtt

F1
2 órája

Gyász: elhunyt a Puerto Ricó-i kosárlabda-legenda

Kosárlabda
16 órája

Miamiban nem Russell volt Antonelli fő riválisa – bajban a csapattárs?

F1
23 órája

A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik

F1
Tegnap, 11:43

Gyász: elhunyt a montreali olimpia bajnoka

Egyéb egyéni
Tegnap, 8:42

„Aki a mostani verseny után is panaszkodna, inkább bújjon el” – Wolff üzent az F1-et kritizálóknak

F1
2026.05.04. 16:06

„Erre nincs mentség” – a McLaren csalódott, hogy elszalasztotta a győzelmet Miamiban

F1
2026.05.04. 15:15
Ezek is érdekelhetik