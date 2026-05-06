Elhunyt a legidősebb Formula–1-es pilóta

A brazil színekben versenyző Hermano da Silva Ramos 1925-ben Párizsban született francia anyától és brazil apától, az 1940-es években Brazíliában kezdett versenyezni, majd 1953-tól Franciaországban folytatta karrierjét, sportautó és raliversenyeken is indult. 1955-ben és 1956-ban összesen hét F1-es futamon állt rajthoz a francia Gordini gyár autójával, legjobb eredménye az 1956-os Monacói Nagydíjon elért 5. hely volt.

Az 1950-es évek Indy 500-ain szereplő amerikai Paul Goldsmith 2024-ben bekövetkezett halála óta Hermano da Silva Ramos volt a legidősebb élő, F1-es vb-hez tartozó futamon rajthoz állt versenyző, és ő volt az utolsó élő versenyző az 1955-ös Le Mans-i 24 órásról, amelyen Pierre Levegh közönség közé repülő és ott kigyulladó autója miatt a pilóta és 81 néző is életét vesztette.

A halálát követően az 1965-ös Brit Nagydíjon induló John Rhodes a legidősebb élő F1-es pilóta, ő 98 éves.