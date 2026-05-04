Mariano Gómez: Azért dolgozom, hogy magyar válogatott legyek

A már magyar állampolgár Mariano Gómez az Újpest FC legyőzését követően a FradiMédiának beszélt a nemzeti csapattal kapcsolatos céljairól:

„Extra motivációt jelentett számomra. Rengeteg pozitív dolog ért engem, amióta itt vagyok. Nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Azért dolgozom, hogy pályára lépjek a magyar válogatottban, jó úton járok ehhez.”

A Ferencváros középhátvédje a vasárnapi derbit röviden így értékelte:

„Igazán kemény mérkőzés volt, amelyen a megfelelő mentalitást mutattuk. Nyertünk, ezzel pedig örömet szereztünk a szurkolóinknak.”

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)

