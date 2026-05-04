Nemzeti Sportrádió

Mariano Gómez: Azért dolgozom, hogy magyar válogatott legyek

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.05.04. 07:45
null
Mariano Gómez februárban be is talált az Újpest ellen (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Mariano Gómez labdarúgó NB I magyar labdarúgó-válogatott állampolgárság Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC frissen honosított védője, Mariano Gómez nem titkolta, hogy célja a magyar válogatottban való bemutatkozás.
Labdarúgó NB I
9 órája

4–0 után 0–5 – Deák Zsigmond jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. A Fradi újabb fricskát mutatott az ősi rivális Újpestnek.

A már magyar állampolgár Mariano Gómez az Újpest FC legyőzését követően a FradiMédiának beszélt a nemzeti csapattal kapcsolatos céljairól: 

„Extra motivációt jelentett számomra. Rengeteg pozitív dolog ért engem, amióta itt vagyok. Nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Azért dolgozom, hogy pályára lépjek a magyar válogatottban, jó úton járok ehhez.”

A Ferencváros középhátvédje a vasárnapi derbit röviden így értékelte:

„Igazán kemény mérkőzés volt, amelyen a megfelelő mentalitást mutattuk. Nyertünk, ezzel pedig örömet szereztünk a szurkolóinknak.”

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

Mariano Gómez labdarúgó NB I magyar labdarúgó-válogatott állampolgárság Ferencváros
Legfrissebb hírek

Lenny Joseph: Bajnokok és kupagyőztesek akarunk lenni!

Labdarúgó NB I
13 órája

Robbie Keane: Egy ilyen győzelem Újpesten nagy önbizalmat adhat

Labdarúgó NB I
14 órája

Az öt gólt szerző FTC kiütötte az Újpestet – az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben

Labdarúgó NB I
15 órája

Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte a DVSC-t, és meg is előzte

Labdarúgó NB I
18 órája

A derbin már magyarként játszhat Mariano Gómez

Labdarúgó NB I
18 órája

Rangadó, rangvevő – Ballai Attila publicisztikája

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:20

Tanulmányokra várva – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 0:25

Célegyenesben az ETO! A DVTK-t kiütő győriek akár már vasárnap bajnokok lehetnek

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 21:04
Ezek is érdekelhetik