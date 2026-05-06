Wessel Nijman az egynapos dartsversenyek idei királya, már öt PC-diadalnál tart

2026.05.06. 12:53
Wessel Nijman (Fotó: Getty Images)
Kedden Wessel Nijman győzött a PDC dartsszervezet Players Championship-sorozatának idei 14. állomásán, ezzel 2019 óta ő az első, aki egy idényen belül legalább öt versenyt nyer ebben a szériában.

A PDC alap versenysorozatának számító Players Championshipen ezen a héten két egynapos tornát rendeztek meg a németországi Hildesheimben. Hétfőn a holland Kevin Doets megszerezte első PDC-tornagyőzelmét, kedden pedig Wessel Nijman diadalmaskodott, idén immár ötödször, a legutóbbi hét PC-versenyen negyedszer.

A 24. idényében járó Players Championship-sorozatban korábban hatan nyertek egy idény alatt legalább öt versenyt, Phil Taylor négyszer, Michael van Gerwen és Gary Anderson kétszer, míg Simon Whitlock, Dave Chisnall és James Wade egyszer-egyszer. Legutóbb Wade jutott el ötig, még 2019-ben.

Egy idényen belül 11 PC-diadal a rekord, ezt Taylor érte el 2008-ban, míg egy évvel később kilencig jutott. Hatszor Whitlock (2010-ben) és Van Gerwen (2012-ben) győzött.

Az idei Players Championship-sorozat 34 állomásból áll, azaz Nijmannak húsz versenye van arra, hogy növelje diadalai számát.

Rajta kívül nyert már egynapos ranglistaversenyt idén Chris Dobey (kétszer), James Wade, Luke Humphries, Ross Smith, Gerwyn Price, Ryan Searle, Beau Greaves és ugye Doets is.

A PC-sorozat versenyeiről rendszeresen hiányoznak a világ legjobbjai, Hildesheimben 15 élversenyző mondta le a szereplést, Luke Littler az eddigi 14 viadalból egyen sem indult el. Ezzel veszélybe sodorja a szereplését a világbajnokság eélőtti utolsó nagy versenyen, a Players Championship Finalsen, ahol a sorozat ranglistájának legjobb 64 helyezettje indulhat el, de a Premier League május végi zárása után lesz még bőven lehetősége arra, hogy ranglistapontokat szerezzen.

