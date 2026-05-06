Herczeg András elmondta, hogy miért nem vállalta a szövetségi kapitányi tisztséget

„Volt felkérés a szövetségi kapitányi posztra, sőt, tárgyaltam is az illetékesekkel – fejtegette Herczeg András. – Természetesen nagy megtiszteltetés volt a megkeresés, de végül úgy döntöttem, hogy nem vállalom el, mert nem éreztem úgy, hogy készen állnék a feladatra, így nemet mondtam. Hozzáteszem, hogy nem ez volt életem legnehezebb döntése.”

A beszélgetésben szó esik többek között arról, hogy 2010-ben annak ellenére nem ő – hanem Mezey György – lett az év edzője, hogy megnyerte a bajnokságot, a Magyar Kupát, a Szuperkupát és a Ligakupát is a Lokival (2019-ben viszont megkapta ezt az elismerést.).

„Nem bántott a dolog, nem csináltam belőle problémát és nagyon tiszteltem Mezey Györgyöt. Szerénységet és visszafogottságot tanítottam a játékosoknak, s ennek szellemében igyekeztem én is viselkedni. Akkori játékosom, az őszinte Dombi Tibor viszont nem köntörfalazott, elmondta, hogy kinevettetik magukat a döntéshozók, hogy ha ennyi siker után nem engem választanak meg az év edzőjének… Az viszont büszkévé tesz, hogy egy állami kitüntetés után 2020-ban megkaptam a mesteredzői címet.”

