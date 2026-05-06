Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Herczeg András elmondta, hogy miért nem vállalta a szövetségi kapitányi tisztséget

F. B.
2026.05.06. 11:20
Herczeg András (Fotó: Matey István/Hajdú-Bihari Napló, archív)
Herczeg András edzősors DVSC Debrecen
A debreceni sikeredző, Herczeg András volt a Team Finder Pro podcast vendége, amelyet a debreceni Nagyerdei stadionban vettek fel. A jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozó szakember lapunk tudósítójának, Bereczky Attilának többek között játékos-karrierjéről, edzői pályafutásának állomásairól, sikereiről és a 2017-es szövetségi kapitányi felkérésről is beszélt.

Volt felkérés a szövetségi kapitányi posztra, sőt, tárgyaltam is az illetékesekkel – fejtegette Herczeg András. – Természetesen nagy megtiszteltetés volt a megkeresés, de végül úgy döntöttem, hogy nem vállalom el, mert nem éreztem úgy, hogy készen állnék a feladatra, így nemet mondtam. Hozzáteszem, hogy nem ez volt életem legnehezebb döntése.”

A beszélgetésben szó esik többek között arról, hogy 2010-ben annak ellenére nem ő – hanem Mezey György – lett az év edzője, hogy megnyerte a bajnokságot, a Magyar Kupát, a Szuperkupát és a Ligakupát is a Lokival (2019-ben viszont megkapta ezt az elismerést.).

Nem bántott a dolog, nem csináltam belőle problémát és nagyon tiszteltem Mezey Györgyöt. Szerénységet és visszafogottságot tanítottam a játékosoknak, s ennek szellemében igyekeztem én is viselkedni. Akkori játékosom, az őszinte Dombi Tibor viszont nem köntörfalazott, elmondta, hogy kinevettetik magukat a döntéshozók, hogy ha ennyi siker után nem engem választanak meg az év edzőjének… Az viszont büszkévé tesz, hogy egy állami kitüntetés után 2020-ban megkaptam a mesteredzői címet.”

A teljes interjú itt nézhető meg!

 

 

