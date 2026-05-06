Pósfai Gábor: Ma Magyarországon tízből hat ember soha nem sportol

„A Magyar Sport Napján tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik munkájukkal, kitartásukkal és példamutatásukkal erősítik a hazai sportéletet. Köszönet a sportolóknak, akik teljesítményükkel inspirálnak bennünket, az edzőknek, akik tudásukkal és elhivatottságukkal utat mutatnak, valamint a sportvezetőknek, akik biztos hátteret teremtenek a sikerekhez.

Ma Magyarországon tízből hat ember soha nem sportol. Azon (is) fogunk dolgozni, hogy az emberek életének rendszeres része legyen a testmozgás. Hisz ezzel nemcsak ők nyernek majd, hanem végeredményben együtt építünk majd egy sportosabb és így egészségesebb társadalmat” – írja Facebook-posztjában Pósfai Gábor.