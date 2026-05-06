Nemzeti Sportrádió

Pósfai Gábor: Ma Magyarországon tízből hat ember soha nem sportol

B. A. P.B. A. P.
2026.05.06. 15:06
Címkék
Pósfai Gábor Magyar Sport Napja magyar sport
A Magyar Sport Napján a közösségi médiában tett közzé posztot Pósfai Gábor, a Magyar Asztalitenisz-szövetség egykori alelnöke, a május 9-én alakuló kormány belügyminisztere.

„A Magyar Sport Napján tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik munkájukkal, kitartásukkal és példamutatásukkal erősítik a hazai sportéletet. Köszönet a sportolóknak, akik teljesítményükkel inspirálnak bennünket, az edzőknek, akik tudásukkal és elhivatottságukkal utat mutatnak, valamint a sportvezetőknek, akik biztos hátteret teremtenek a sikerekhez.

Ma Magyarországon tízből hat ember soha nem sportol. Azon (is) fogunk dolgozni, hogy az emberek életének rendszeres része legyen a testmozgás. Hisz ezzel nemcsak ők nyernek majd, hanem végeredményben együtt építünk majd egy sportosabb és így egészségesebb társadalmat” írja Facebook-posztjában Pósfai Gábor.

 

Pósfai Gábor Magyar Sport Napja magyar sport
Legfrissebb hírek

Schmidt Ádám: Soha nem látott egység alakult ki a magyar sportban

Egyéb egyéni
2026.04.09. 08:02

Sportpetíció: A sport támogatása a családok támogatását is jelenti – Szabó László

Egyéb egyéni
2026.02.20. 13:45

Sportpetíció: Minden forint, amit a sportra költünk, az a jövőbe való befektetés – Gór-Nagy Miklós

Egyéb egyéni
2026.02.20. 10:39

A Magyar Tekvandószövetség, a Tatabányai Sport Club és Vereczkei Zsolt is megosztotta a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petíciót

Egyéb egyéni
2026.02.19. 13:04

Védjük meg a magyar sportot! – Szöllősi György jegyzete

Egyéb egyéni
2026.02.15. 23:43

Petíció a magyar sportélet jövőjéért: Meg kell őriznünk sportolóink eredményeit! – Nagy Tímea

Egyéb egyéni
2026.02.15. 09:09

Kemény Dénes: Büszkeség ez az elismerés

Egyéb egyéni
2025.05.07. 08:40

Egerszegi Krisztina: Az úszás örökre a szívemben marad

Úszás
2025.05.06. 17:55
Ezek is érdekelhetik