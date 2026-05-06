Rossz irányba vitte el, Hamilton távol marad a szimulátortól a Kanadai GP előtt
Lewis Hamilton rengeteg időt töltött a Ferrari gyárában az áprilisi kényszerszünetben, hogy csapatával közelebb kerüljön a Mercedeshez. A hétszeres világbajnok szimulátorozott, s a Pirellivel részt vett esős gumiteszten is, hogy a lehető legfelkészültebb legyen a bajnokság folytatása előtt. Ez azért is volt különösen fontos, mert a Scuderia jelentős fejlesztéseket hozott a Miami Nagydíjra, és sprinthétvége lévén mindössze egyetlen szabadedzés állt a mezőny rendelkezésére.
Noha Charles Leclerc a nyitányon még az élen zárt, a folytatás nem a várakozások szerint alakult. Hamilton alapvetően hátrányban volt végig házon belül, ráadásul erőleadási gondok és a saját beállításai is hátráltatták a sprinteseményeken. A hétszeres bajnok az időmérő előtt a változtatás mellett döntött, és elindult a helyes irányba, amit alátámasztott az erős Q2-es szereplés is, hiszen hirtelen az első háromban találta magát. A versenyző számára viszont az utolsó szakasz már nem alakult jól, rontott, és a hatodik rajthellyel kellett megelégednie.
Hamilton versenye ezt követően már az első körben megpecsételődött, amikor összeért Franco Colapintóval, és jelentős kár keletkezett a Ferrariján. A versenyzőnek esélye sem volt előrébb verekednie magát, és úgy zárt hatodikként, hogy márkatársa, Leclerc büntetése révén egy pozíciót nyert.
A négy versenyhétvége után csapattársához képest 8 pont hátránnyal ötödik brit úgy érzi, ha már az elejétől fogva a Leclerc-éhez hasonló beállításokkal megy, akkor sokkal erősebb eredményt is elérhetett volna Floridában. „Őszintén szólva, úgy gondolom, hogy a szimulátor rossz irányba vitt el, szóval mostantól talán inkább kihagyom, és megnézem, mire megyek nélküle. Más megközelítéssel készülök a következő futamra, mert az a módszer, amelyet most használok, nem működik. Meglátjuk, hogyan alakul így legközelebb.”
„Végső soron minden a korrelációról szól. Megyek a szimulátorban, majd pályára hajtok, és az autó teljesen másnak érződik. Nem rajongok a szimulátorért, de minden héten benne ülök a versenyek előtt, és folyamatosan dolgozom a korreláción. Beülsz, felkészülsz a pályára, vezeted, majd bizonyos irányba viszed el a beállításokat. Aztán megérkezel a helyszínre, és a beállítás nem működik.”
„A sprinthétvégén egyetlen edzés áll rendelkezésre, így nem igazán akarsz túlságosan hozzányúlni a beállításokhoz, például a felfüggesztés megváltoztatásával, csak kitartasz. Aztán módosítasz a kvalifikáció előtt, és mindössze hat kört tudsz menni vele. Egy ideális világban azokkal a beállításokkal kellett volna indulnom, amelyekkel Charles is kezdett, és szerintem akkor erősebb hétvégém lehetett volna. Kanada előtt nem fogok szimulátorozni, rész fogok venni a megbeszéléseken a gyárban, és ilyesmi, de most kicsit távol tartom magam a szimulátortól.”
Hamilton, aki pont az idei legerősebb hétvégéje, a Kínai Nagydíj előtt nem szimulátorozott időhiány miatt, úgy érzi, az első körben történt incidens nélkül ő is az élen küzdhetett volna. „A legrosszabb, amikor az első körben történik, hiszen nem tehetsz semmit, onnantól csak utas vagy, és vársz. A sérülés nélkül szerintem én is versenybe szállhattam volna, az autó jónak érződött a rajtrácsra vezető körökön. Kár érte, mert az eredmény egyáltalán nem tükrözte, milyen kemény munkát végzett a csapat.”
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00