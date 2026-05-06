Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Rossz irányba vitte el, Hamilton távol marad a szimulátortól a Kanadai GP előtt

H. L.H. L.
2026.05.06. 11:45
Hamilton úgy érzi, Leclerc beállítási irányával többre ment volna (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Formula–1 Lewis Hamilton Miami Nagydíj Ferrari
A Formula–1-es Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton úgy érzi, a szimulátor vitte félre a múlt hétvégi Miami Nagydíj előtt, így a soron következő, kanadai sprinthétvége előtt másképp készül fel.

Lewis Hamilton rengeteg időt töltött a Ferrari gyárában az áprilisi kényszerszünetben, hogy csapatával közelebb kerüljön a Mercedeshez. A hétszeres világbajnok szimulátorozott, s a Pirellivel részt vett esős gumiteszten is, hogy a lehető legfelkészültebb legyen a bajnokság folytatása előtt. Ez azért is volt különösen fontos, mert a Scuderia jelentős fejlesztéseket hozott a Miami Nagydíjra, és sprinthétvége lévén mindössze egyetlen szabadedzés állt a mezőny rendelkezésére.

Noha Charles Leclerc a nyitányon még az élen zárt, a folytatás nem a várakozások szerint alakult. Hamilton alapvetően hátrányban volt végig házon belül, ráadásul erőleadási gondok és a saját beállításai is hátráltatták a sprinteseményeken. A hétszeres bajnok az időmérő előtt a változtatás mellett döntött, és elindult a helyes irányba, amit alátámasztott az erős Q2-es szereplés is, hiszen hirtelen az első háromban találta magát. A versenyző számára viszont az utolsó szakasz már nem alakult jól, rontott, és a hatodik rajthellyel kellett megelégednie.

Hamilton versenye ezt követően már az első körben megpecsételődött, amikor összeért Franco Colapintóval, és jelentős kár keletkezett a Ferrariján. A versenyzőnek esélye sem volt előrébb verekednie magát, és úgy zárt hatodikként, hogy márkatársa, Leclerc büntetése révén egy pozíciót nyert.

F1
2026.05.04. 09:34

Leclerc és Verstappen is büntetést kapott a miami verseny után – változott a végeredmény

A monacói súlyos szankciót kapott, míg Russellt, valamint a Gaslyt felöklelő Lawsont felmentették.

 

A négy versenyhétvége után csapattársához képest 8 pont hátránnyal ötödik brit úgy érzi, ha már az elejétől fogva a Leclerc-éhez hasonló beállításokkal megy, akkor sokkal erősebb eredményt is elérhetett volna Floridában. „Őszintén szólva, úgy gondolom, hogy a szimulátor rossz irányba vitt el, szóval mostantól talán inkább kihagyom, és megnézem, mire megyek nélküle. Más megközelítéssel készülök a következő futamra, mert az a módszer, amelyet most használok, nem működik. Meglátjuk, hogyan alakul így legközelebb.”

„Végső soron minden a korrelációról szól. Megyek a szimulátorban, majd pályára hajtok, és az autó teljesen másnak érződik. Nem rajongok a szimulátorért, de minden héten benne ülök a versenyek előtt, és folyamatosan dolgozom a korreláción. Beülsz, felkészülsz a pályára, vezeted, majd bizonyos irányba viszed el a beállításokat. Aztán megérkezel a helyszínre, és a beállítás nem működik.”

F1
2026.05.04. 10:59

„Négy kanyar alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt” – Leclerc nagyot csalódott magában

Leclerc szándékosan engedte el maga mellett Piastrit az utolsó előtti körben, ami rettenetes döntésnek bizonyult.

„A sprinthétvégén egyetlen edzés áll rendelkezésre, így nem igazán akarsz túlságosan hozzányúlni a beállításokhoz, például a felfüggesztés megváltoztatásával, csak kitartasz. Aztán módosítasz a kvalifikáció előtt, és mindössze hat kört tudsz menni vele. Egy ideális világban azokkal a beállításokkal kellett volna indulnom, amelyekkel Charles is kezdett, és szerintem akkor erősebb hétvégém lehetett volna. Kanada előtt nem fogok szimulátorozni, rész fogok venni a megbeszéléseken a gyárban, és ilyesmi, de most kicsit távol tartom magam a szimulátortól.”

Hamilton, aki pont az idei legerősebb hétvégéje, a Kínai Nagydíj előtt nem szimulátorozott időhiány miatt, úgy érzi, az első körben történt incidens nélkül ő is az élen küzdhetett volna. „A legrosszabb, amikor az első körben történik, hiszen nem tehetsz semmit, onnantól csak utas vagy, és vársz. A sérülés nélkül szerintem én is versenybe szállhattam volna, az autó jónak érződött a rajtrácsra vezető körökön. Kár érte, mert az eredmény egyáltalán nem tükrözte, milyen kemény munkát végzett a csapat.”

Kapcsolódó tartalom

„Aki a mostani verseny után is panaszkodna, inkább bújjon el” – Wolff üzent az F1-et kritizálóknak

A Mercedes nyitott a V8-as motorok visszatérésére, de úgy érzi, a pusztán belső égésű motoroknak már leáldozott.

A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik

A francia közel egy másodpercet kapott egy körön, majd vezetői hiba miatt a falban zárta a miami futamot.

Miamiban nem Russell volt Antonelli fő riválisa – bajban a csapattárs?

A Mercedes még mindig megússza a rossz rajtjait • Méltó olasz tisztelgés Zanardi emléke előtt.

„Erre nincs mentség” – a McLaren csalódott, hogy elszalasztotta a győzelmet Miamiban

Stella: Versenyben vagyunk, újabb fejlesztések érkeznek a következő futamok során, izgalmas időszak előtt állunk.

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00


 

F1 Formula–1 Lewis Hamilton Miami Nagydíj Ferrari
Legfrissebb hírek

Elhunyt a legidősebb Formula–1-es pilóta

F1
2 órája

Miamiban nem Russell volt Antonelli fő riválisa – bajban a csapattárs?

F1
23 órája

A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik

F1
Tegnap, 11:43

„Aki a mostani verseny után is panaszkodna, inkább bújjon el” – Wolff üzent az F1-et kritizálóknak

F1
2026.05.04. 16:06

„Erre nincs mentség” – a McLaren csalódott, hogy elszalasztotta a győzelmet Miamiban

F1
2026.05.04. 15:15

Antonelli rekordot rekordra halmoz, de Russell egyelőre nem aggódik – helyesen teszi?

F1
2026.05.04. 13:58

„Négy kanyar alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt” – Leclerc nagyot csalódott magában

F1
2026.05.04. 10:59

Leclerc és Verstappen is büntetést kapott a miami verseny után – változott a végeredmény

F1
2026.05.04. 09:34
Ezek is érdekelhetik