Rossz irányba vitte el, Hamilton távol marad a szimulátortól a Kanadai GP előtt

Lewis Hamilton rengeteg időt töltött a Ferrari gyárában az áprilisi kényszerszünetben, hogy csapatával közelebb kerüljön a Mercedeshez. A hétszeres világbajnok szimulátorozott, s a Pirellivel részt vett esős gumiteszten is, hogy a lehető legfelkészültebb legyen a bajnokság folytatása előtt. Ez azért is volt különösen fontos, mert a Scuderia jelentős fejlesztéseket hozott a Miami Nagydíjra, és sprinthétvége lévén mindössze egyetlen szabadedzés állt a mezőny rendelkezésére.

Noha Charles Leclerc a nyitányon még az élen zárt, a folytatás nem a várakozások szerint alakult. Hamilton alapvetően hátrányban volt végig házon belül, ráadásul erőleadási gondok és a saját beállításai is hátráltatták a sprinteseményeken. A hétszeres bajnok az időmérő előtt a változtatás mellett döntött, és elindult a helyes irányba, amit alátámasztott az erős Q2-es szereplés is, hiszen hirtelen az első háromban találta magát. A versenyző számára viszont az utolsó szakasz már nem alakult jól, rontott, és a hatodik rajthellyel kellett megelégednie.

Hamilton versenye ezt követően már az első körben megpecsételődött, amikor összeért Franco Colapintóval, és jelentős kár keletkezett a Ferrariján. A versenyzőnek esélye sem volt előrébb verekednie magát, és úgy zárt hatodikként, hogy márkatársa, Leclerc büntetése révén egy pozíciót nyert.