Tenisz: Udvardy két szettben nyert, Marozsán kikapott a római mestertorna első körében

2026.05.06. 13:02
Felemás mérleggel indult a magyar teniszezők számára a csütörtöki játéknap a római salakpályás mestertornán (ATP, ill. WTA 1000).

Udvardy Panna a világranglistán a 122. helyen jegyzett Alina Kornyejevával csapott össze, s az első játszmát magabiztos játékkal, 6:2-re nyert. A második szettben az orosz versenyző összekapta magát, s 4:3-as vezetésnél brékelni tudott, de Udvardy az első adandó alkalommal visszabrékelt. A játszma végül rövidítésben dőlt el, ahol a magyar versenyző bírta jobban idegekkel. A világranglista 71. helyén álló magyar lány ellenfele a második fordulóban a 21. kiemelt Elise Mertens lesz. 

Mindeközben férfi egyesben Marozsán Fábián nem találta a formáját a világranglista 55. helyén jegyzett Vit Koprivával szemben, s összesen hat játékot tudott elvenni a csehtől, így sima vereséget szenvedett.

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA
NŐI EGYES
1. forduló (a 64 közé jutásért)
Udvardy Panna–Alina Kornyejeva (orosz) 6:2, 7:6 (7–2)

Később
15.30: Gálfi Dalma–Anastasia Potapova (osztrák)

FÉRFI EGYES
1. forduló (a 64 közé jutásért)
Vit Kopriva (cseh)–Marozsán Fábián 6:3, 6:3

Később
17.00: Fucsovics Márton–Dino Prizmic (horvát)
 

