Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Douchev-Janics Natasa lánya is ott lesz az indulók között Szegeden

2026.05.06. 12:38
null
Douchev-Janics Natasa (jobbra) és lánya, Milana (Fotó: Facebook/Douchev-Janics Natasa)
Címkék
Douchev-Janics Natasa kajak-kenu kajak-kenu vk
A magyar színekben háromszoros olimpiai, 19-szeres világ- és 19-szeres Európa-bajnok Douchev-Janics Natasa lánya, a 14 éves Milana is indul a péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa-versenyen.

A 43 éves ex-kajakos több mint két éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje, Andrian Douchev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Douchev-Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat.

A sportolói küldöttség egyik tagja a 2011 szeptemberében született lánya, Milana, akiről elmondta, hogy kicsi kora óta nagyon mozgékony, sok mindent kipróbált, aztán hét-nyolc éves korában kenuzni kezdett, majd jött a kajak.

Szeret edzeni és versenyzeni is, és nagyon tudatos, sokkal tudatosabb, mint én voltam az ő korában. Ázsiában most már nyeri az érmeket, 14 évesen felnőtt korosztályban egyesben is nyert érmet. Most indul majd az első felnőtt világkupáján, semmilyen elvárásom nincs vele szemben” – nyilatkozott Douchev-Janics Natasa.

Elárulta, hogy a lánya is szeretne olimpiai bajnok lenni és szerinte egyelőre jó úton van.

„Remélem, hogy nem fogom zavarni! Néha azt érzem, hogy túl puha vagyok vele, máskor pedig túl szigorú. A jövőben nekem nem lesz fontos, hogy én legyek az edzője, nehéz az anya-lánya vagy éppen apa-lánya viszony a sportban” – mondta arra utalva, hogy a férje is olimpiai bronzérmes kajakos volt bolgár színekben.

Milana Üzbegisztánt képviseli a versenyeken, mert nagyon nehezen tudták volna megoldani, hogy Magyarországra utazzon a válogatókra, ez volt a legegyszerűbb megoldás - közölte Douchev-Janics Natasa.

Az üzbég válogatottról azt mondta, van néhány versenyző, akiben látja a "szikrát", aki nagyon akar, és a vezetőség is támogatja a munkájukat, így ott képzelik el a jövőjüket, ezzel együtt hiányoznak nekik a rokonok, a barátok, mindig örül, amikor Európába jöhet versenyre, edzőtáborba. Zárásként az összes magyar versenyzőnek jó eredményeket kívánt a vk-ra.

Douchev-Janics Natasa a 2004-es athéni játékokon egyesben és Kovács Katalinnal párosban győzött, négy évvel később, Pekingben Kováccsal megvédték címüket. Klubszinten Szegeden és Győrben kajakozott.

 

 

Douchev-Janics Natasa kajak-kenu kajak-kenu vk
Legfrissebb hírek

A magyar csapat 49 fős lesz a szegedi kajak-kenu világkupa-viadalon

Kajak-kenu
2026.05.04. 17:32

Sellyei Csanád: Elpusztíthatatlan vagyok

Kajak-kenu
2026.04.30. 19:25

Hatvanéves lett Hódosi Sándor, olimpiai és világbajnok kajakozó

Kajak-kenu
2026.04.28. 13:35

Biztató formák a magyar csapatban a szegedi kajak-kenu világkupa előtt

Kajak-kenu
2026.04.26. 12:31

Kopasz Bálint 500 méteren sem talált legyőzőre a kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.23. 17:10

Csikós Zsóka és Kiss Ágnes duplázott a szegedi kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.22. 17:11

Az utolsó métereken fordított az Európa-bajnok a kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.21. 17:31

Kajak-kenu: klasszisok, izgalmas duók – cél a válogatottság

Kajak-kenu
2026.04.21. 10:16
Ezek is érdekelhetik