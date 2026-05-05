Hosszabb időt tölthet együtt a szokottnál bővebb fociválogatott keret a júniusi mérkőzések előtt

Marco Rossi május 12-én, kedden hirdeti ki keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre. A magyar válogatott június 5-én Finnországgal, négy nappal később Kazahsztánnal csap össze.

A kapitány a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) adott interjújában elmondta, hogy ezúttal a szokottnál hosszabb időt készülhetnek együtt a keret tagjai.

„Élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legtöbb bajnokság május közepén véget ér. Az idény befejeztével minden kerettag kap egy hét pihenőt, hogy aztán május huszonhatodikán megkezdjük a munkát Telkiben. Keddtől péntekig edzünk, de ez csak amolyan felvezetés lesz, a játékosoknak nem kell az edzőközpontban aludniuk. Reggel bejönnek, délelőtt edzünk, a közös ebédet követően pedig hazamehetnek – persze, aki szeretne, bent maradhat. Fizikai felméréseket is végzünk majd, meglátjuk, hogy egy hosszú idény után ki mennyire lesz terhelhető.”

Marco Rossi hozzátette, hogy a megszokottnál többen számíthatnak behívóra: a tervek szerint négy kapus és 25 mezőnyjátékos alkotja majd a keretet. Ám mivel a Premier League-ben csak május 24-én rendezik az utolsó fordulót, így Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Tóth Alex csak később csatlakozik a többiekhez.

„Könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc a keretben. Természetesen csak azok számíthatnak meghívóra, akik huzamosabb ideje jó teljesítményt nyújtanak. Ha valakinek van egy-két jó meccse, az nem elég a kerettagsághoz, kizárólag olyan játékosok jöhetnek szóba, akik folyamatosan jól futballoznak. Vitális Milán esete jó példa. Amikor először behívtuk, mindenki azt kérdezgette, ki ez a srác, miért válogatott? Nos, azért, mert itt a helye. Meccsről meccsre, hétről hétre, hónapról hónapra kimagaslóan teljesít, nem csak csapata, a Győr, hanem a bajnokság egyik legjobbjává nőtte ki magát.”

A magyar válogatott a Puskás Arénában és Debrecenben lép pályára.

„A Puskás Aréna az otthonunk, imádunk ott játszani, a hangulat rendre fantasztikus. Biztos vagyok abban, hogy a Nagyerdei Stadionban is az lesz. Úgy gondolom, a debrecenieket is boldoggá teszi, hogy ott lépünk pályára, a Loki idei remek szereplése csak fokozza a szurkolók lelkesedését. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokság előtt is játszottunk egy mérkőzést Debrecenben Izrael ellen, akkor csodálatos légkörben nyertünk, mindent megteszünk azért, hogy Kazahsztán ellen se legyen ez másként.”

Az MLSZ közleménye szerint a finnek elleni találkozóra május 11-én, a kazahok ellenire egy héttel később kezdődik a jegyárusítás.