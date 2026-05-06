Női pólósaink megverték az ausztrálokat, ott lehetnek a vk-szuperdöntőn

Csak a rendes játékidőben elért győzelem jöhetett szóba női vízilabda-válogatottunknak a rotterdami világkupa-selejtező záró napján, hiszen csak ebben az esetben kvalifikálhatott a júliusi, sydney-i szuperdöntőre. Az igazat megvallva, a mi szempontunkból nagyon is kedvező, hogy szerdára megmaradt a továbbjutás reménye, az ausztrálok kedden a görögök ellen elért meglepően nagy, 17–6-os sikere kellett hozzá.

A képlet a következő volt: ha 32 perc alatt megverjük az ausztrálokat, a körbeverés nekünk kedvez, és mi jutunk ki a vk-döntőre.

Fej fej mellett haladt a két csapat az első negyedben, nem jött jókor Abby Andrews gyönyörű ejtése: 27 másodperccel az első felvonás vége előtt szerezte, ezzel az ausztrálok 4–3-mal elvitték az első játékrészt.

A folytatásban átvettük az irányítást, Alaksza Kinga, Dömsödi Dalma, Vályi Vanda és Leimeter Dóra is betalált, miközben csupán egyetlen gólt engedtünk Ausztráliának, az eredményjelző így 7–5-ös magyar vezetést mutatott a nagyszünetben.

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Kiváló kapusteljesítmény, kőkemény védekezés jellemezte a harmadik negyedet, amelynek egyetlen gólját Alice Williams szerezte meg, 7:18 perc gólcsendet követően: 7–6-tal fordulhattak a csapatok a záró etapra.

Hasonlóan küzdelmesen alakult az utolsó játékrész, Faragó Kamilla három perccel a vége előtt betalált, amire Williams szinte rögtön válaszolt – Garda Krisztina nem hagyta annyiban, újfent betalált, ezzel kialakítva a 9–7-es végeredményt. A magyar válogatott ezzel kvalifikálta magát a júliusi szuperdöntőre.

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–AUSZTRÁLIA 9–7 (3–4, 4–1, 0–1, 2–1)

Rotterdam. V: Ferrari (olasz), Bouchez (francia).

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – VÁLYI 3, Szilágyi D., Alaksza 1, Varró, Faragó K. 1, LEIMETER 1. Csere: Dömsödi D. 1, Aubéli, Hetzl, Garda 1, Lendvay, Hajdú 1. Megbízott szövetségi kapitány: Dávid Zoltán

AUSZTRÁLIA: PALM – Ballesty 1, Hearn, Halligan, Williams 1, Kearns, ANDREWS 3. Csere: Fasala, Green 1, Daly, Pamp, Jackovich 1, Mitchell. Szövetségi kapitány: Bec Rippon

Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 8/1.

Kiállítva (végleg, cserével): Tilly Kearns (26. p.).

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán (másodedző): – Kaptunk még egy esélyt, ez felrázta a csapatot. Nagyon keményen küzdöttek az ausztrálok is, hajtós mérkőzés volt, a lányok ma rendkívül jól játszottak, remekül védekeztek, végre megjöttek a blokkok – így azért mégiscsak jobb lezárni ezt a világkupa-hetet, mosolygósan. Nagy élmény és nagy megtiszteltetés volt ezen a két meccsen irányítani a válogatottat, de azért remélem, a mai volt ebben a felállásban az utolsó alkalom.