Vb 2026: Irán várja a FIFA válaszát a meccsek helyszínváltoztatásáról

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll Izraellel és a vb egyik rendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szeretné elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak mexikói helyszín legyen a házigazdája. Előbbi két meccset Los Angelesben, utóbbit pedig Seattle-ben rendeznék a program szerint.

„A kérésünk a FIFA felé továbbra is érvényben van, de még nem kaptunk választ. Ha elfogadják, akkor Irán vb-részvétele biztossá válik. Sportminiszterként az iráni labdarúgó-szövetséggel azon dolgozunk, hogy a válogatott készen álljon az eseményre, a végső döntést azonban a kormány hozza meg” – fogalmazott Ahmad Donjamali a török hírügynökségnek adott interjúban.

A politikus arról beszélt, hogy kevés idő van a világbajnokság rajtjáig, ezért kérdéses, hogy megkapják-e a FIFA által előírt biztonsági garanciákat. Szerinte ilyen körülmények között Irán részvételének lehetősége az amerikai mérkőzéseken nagyon csekély, de ha megkapják a biztonsági garanciákat, akkor is a kormány dönt a részvételről.

Egy hete Gianni Infantino FIFA-elnök úgy nyilatkozott, Irán ott lesz a vb-n és a tervek szerint az Egyesült Államokban játssza mérkőzéseit.