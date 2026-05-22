Juhász Roland: A világsztároknak is nagy élmény lesz a Puskás Arénában játszani

Juhász Roland

„Ha felteszik nekem a kérdés, hogy van-e hiányérzetem a pályafutásommal kapcsolatban, akkor az egyik válaszom az, hogy nem játszhattam a Puskás Arénában. Biztos vagyok benne, hogy az idelátogató két csapatban a világsztároknak is nagy élmény lesz még úgy is, hogy hétről hétre sok szép gyönyörű stadionban játszanak. Kicsit esélyesebbnek tartom a PSG-t, de mindkét csapat rászolgált, hogy itt legyen a döntőben.”

Szabó Gergő

„Reméljük, hogy sok felnőtt és gyerek olyan élményekkel gazdagodik majd, ami közelebb hozhatja őket a labdarúgáshoz, és ez a magyar focinak minden esetben jó. Ami a rendezést illeti, az MLSZ-re elég komoly teendőket ró, egy éve zajlik az előkészítés. A rendező az UEFA, gyakorlatilag mindenben ők döntenek, mi hátteret, segítséget nyújtunk. Ahhoz, hogy a BL-döntő sikeres legyen, nemcsak az UEFA és az MLSZ, hanem összes érintett hatóság, vállalat munkája szükséges.”