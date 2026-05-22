Szerhij Rebrovot továbbra is a magyar kispad érdekelné

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.05.22. 17:54
Szerhij Rebrov (Fotó: Getty Images)
Miközben továbbra sem tudni, hogy Robbie Keane valóban távozik-e a Ferencváros éléről, vagy sem, a Slovan Bratislavánál már a konkrét jelöltek között emlegetik. Lapunk szúrta ki, hogy a Slovan hivatalos klubpodcastjában, a Na Tehelnom poli című műsorban ifjabb Ivan Kmotrík, a pozsonyiak vezérigazgatója beszélt azokról a szakemberekről, akik szóba kerülhetnek a kispadra esélyeseket illetően, a jelöltek között ott van Robbie Keane, valamint Szerhij Rebrov is.

 

Megkerestük a legutóbb az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Szerhij Rebrovot, aki elmondta, ajánlatot is kapott már a Slovan Bratislavától, de neki más tervei vannak.

„Mióta nem vagyok szövetségi kapitány, számtalan ajánlatot kaptam – mondta lapunknak az 51 esztendős tréner, aki egyébként az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnöki pozícióját megtartotta. – Korábban dolgoztam a Közel-Keleten, több klubhoz is hívtak, de egyelőre biztosan nem szeretnék visszatérni oda.”

Az ukrán trénernek és feleségének a közelmúltban született újabb kisfia, a család nem szeretne nekivágni a világnak a mindössze néhány hónapos kisbabával, még akkor sem, ha temérdek pénzzel csábítják az Arab Emírségekbe, ahol korábban az Al-Aint irányította.

Rebrovot márciusban Marbellában látogattuk meg, ahol többek között arról is beszélt lapunknak, hogy egyszer szívesen lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Ezt most is megerősítette. Tisztában van vele, hogy Marco Rossi jó munkát végez a válogatott élén, ám ha egyszer úgy alakulna, visszatérne Magyarországra.

