Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a római olimpiai nehézsúlyú ökölvívóbajnoka

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.22. 16:08
Franco De Piccoli (jobbra) megnyerte a római olimpia nehézsúlyú boksztornáját (Fotó: Getty Images)
Címkék
ökölvívás Franco De Piccoli gyász
Pénteken, 88 éves korában elhunyt Franco De Piccoli, aki az 1960-as, római olimpián megnyerte a nehézsúlyú ökölvívótornát.

De Piccoli a római olimpián a belga Willy Vennemann ellen kezdett, aki az első menetben feladta a meccset. A negyeddöntőben a szovjet Andrej Abramovot, az elődöntőben pedig a csehszlovák Josef Nemecet győzte le pontozással.

A döntőben a korábbi olimpiai bronzérmes Daan Bekker volt az ellenfele, és De Piccoli már az első menetben kiütötte a dél-afrikait, így olimpiai bajnok lett.

Az olimpia után profinak állt, és a következő öt évben 41 meccsen bokszolt, ezekből 37-et megnyert, azonban sohasem bokszolt címmeccsen.

 

ökölvívás Franco De Piccoli gyász
Legfrissebb hírek

Gyász: 41 évesen elhunyt a NASCAR legendája, Kyle Busch

Egyéb egyéni
7 órája

Gyász: elhunyt Scherer Péter színművész, a Mesél a pálya műsorvezetője

Egyéb egyéni
2026.05.19. 16:20

Ökölvívás: szamba egy hónapig a Fáy utcában

Ökölvívás
2026.05.15. 16:01

Újabb gyász a NBA-ben: 47 évesen meghalt Jason Collins

Amerikai sportok
2026.05.13. 08:50

Gyász: 29 évesen elhunyt a Memphis Grizzlies játékosa, Brandon Clarke

Amerikai sportok
2026.05.12. 20:48

Az el Clásico előtt meghalt Hansi Flick édesapja

Spanyol labdarúgás
2026.05.10. 15:10

Belgiumban helyezték örök nyugalomra Fazekas Lászlót

Magyar válogatott
2026.05.09. 19:30

Baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát

Kajak-kenu
2026.05.08. 12:46
Ezek is érdekelhetik