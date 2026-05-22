Gyász: elhunyt a római olimpiai nehézsúlyú ökölvívóbajnoka

De Piccoli a római olimpián a belga Willy Vennemann ellen kezdett, aki az első menetben feladta a meccset. A negyeddöntőben a szovjet Andrej Abramovot, az elődöntőben pedig a csehszlovák Josef Nemecet győzte le pontozással.

A döntőben a korábbi olimpiai bronzérmes Daan Bekker volt az ellenfele, és De Piccoli már az első menetben kiütötte a dél-afrikait, így olimpiai bajnok lett.

Az olimpia után profinak állt, és a következő öt évben 41 meccsen bokszolt, ezekből 37-et megnyert, azonban sohasem bokszolt címmeccsen.