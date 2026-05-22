F1, Kanadai Nagydíj, szabadedzés

Két szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: az ötödik állomás Montreal, ahol az 55. Kanadai Nagydíjat rendezik meg. Az idény harmadik sprinthétvégéje különösen fontos lesz, hiszen a Mercedes beveti az első fejlesztési csomagját, miközben a bajnoki címért folyó küzdelem is új szintre léphet. Arról, hogy miként alakul az egyetlen szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

55. KANADAI NAGYDÍJ MÁJUS 22., PÉNTEK Szabadedzés 18.30–19.30 Sprintidőmérő 22.30–23.14 MÁJUS 23., SZOMBAT Sprintverseny 18.00–19.00 Időmérő 22.00–23.00 MÁJUS 24., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja 22.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Monacói Nagydíj, Monte-Carlo június 7., 15.00 Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00