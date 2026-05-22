Vitorlázás: Érdi Mária aranyérmes az ILCA Európa-bajnokságon

A világbajnok magyar sportoló a közösségi oldalán elmondta, hogy „trükkös” napjuk volt pénteken, nem tudták, hogy hány futamra kerül sor, végül hármat bonyolítottak le. Az elsőt megnyerte Érdi, majd a másodikban saját bevallása szerint hozott néhány rossz döntést, így 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette.

„Izgultam az utolsó futam előtt, de voltam már ilyen szituációban és tudtam, hogy az egyetlen dolog, amire fókuszálni tudok, az az, hogy tanuljak a második futamban elkövetett hibáimból, és az utolsó futamban a lehető legjobban vitorlázzak” – fogalmazott.

Ez annyira jól sikerült, hogy egy remek rajt után sorra hagyta le a riválisait, s végül egy újabb futamgyőzelemmel zárta le a kontinensviadalt, ez pedig a végső győzelmet jelentette a számára.

„Nagyon örülök, hogy így sikerült befejezni a versenyt és annak is, hogy másodjára lehetek Európa-bajnok” – mondta, hozzátéve: a párizsi olimpia és a sérülése óta ez volt az a pillanat, amelyért minden nap dolgozott.

Kiemelte: nem sok magyar mondhatja magát Európa-bajnoknak vitorlázásban, s nagyon hálás mindenkinek, aki segített neki ennek elérésében. Az MVM SE 28 éves versenyzője 2024 után lett ismét kontinensbajnok az olimpiai ILCA 6 hajóosztályban.