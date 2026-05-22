A Videoton bejelentette Haraszti Zsolt távozását

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.22. 16:16
Haraszti Zsolt visszatér Paksra (Fotó: Szabó Miklós)
Videoton FC Fehárvár Paks Haraszti Zsolt
Kölcsönszerződése lejártával távozik a Videoton FC Fehérvártól, és visszatér Paksra Haraszti Zsolt, számolt be a hírről a székesfehérvári csapat hivatalos honlapja.

Haraszti korábban 2012 és 2014 között, valamint 2016-ban már szerepelt Videoton-mezben. 2026 januárjában kölcsönbe érkezett Paksról, a tavaszi szezonban összesen 9 mérkőzésen lépett pályára piros-kékben, ezeken három gólpasszt jegyzett.

Haraszti ősszel Pakson is kilenc bajnokin szerepelt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskemét), Győrfi Milán (Kecskemét), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőr), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: ?
Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hinora Kristóf (MTK)

 

