A Videoton bejelentette Haraszti Zsolt távozását
Kölcsönszerződése lejártával távozik a Videoton FC Fehérvártól, és visszatér Paksra Haraszti Zsolt, számolt be a hírről a székesfehérvári csapat hivatalos honlapja.
Haraszti korábban 2012 és 2014 között, valamint 2016-ban már szerepelt Videoton-mezben. 2026 januárjában kölcsönbe érkezett Paksról, a tavaszi szezonban összesen 9 mérkőzésen lépett pályára piros-kékben, ezeken három gólpasszt jegyzett.
Haraszti ősszel Pakson is kilenc bajnokin szerepelt.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskemét), Győrfi Milán (Kecskemét), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőr), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: ?
Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hinora Kristóf (MTK)
Legfrissebb hírek
Bognár György marad a Paksi FC vezetőedzője
Labdarúgó NB I
2026.05.15. 11:59
Zeke Márió: Senki sem becsüli le a DVTK-t
Labdarúgó NB I
2026.05.12. 08:20
Ezek is érdekelhetik