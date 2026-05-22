Udvardy Panna az elődöntőben búcsúzott a rabati tenisztornán

2026.05.22. 15:24
Udvardy két játszmában kapott ki (Fotó: Getty Images)
A hetedik helyen kiemelt Udvardy Panna két játszmában kikapott az ukrán Anhelina Kalinyinától a 283 ezer dollár (88 millió forint) összdíjazású, rabati salakpályás női tenisztorna pénteki elődöntőjében.

A világranglista 68. helyezettje kis híján magyar ellenfelet kapott a négy között, de csütörtökön az ötödikként rangsorolt Bondár Anna kikapott Kalinyinától, így Udvardy a 84. helyen álló ukránnal került szembe. 

Korábbi három találkozójukból valamennyit a 29 éves ellenfél nyerte, aki az idén már Antalyában és Linzben is legyőzte Udvardyt. A negyedik csata elsöprő első játszmát hozott: a kaposvári születésű, de Floridában élő 27 éves magyar teniszező még bréklabdáig sem jutott el és 21 perc alatt 6:0-ra alulmaradt. A második felvonás 4:3-ig szorosabban alakult, utána azonban Udvardy már csak egy labdamenetet tudott megnyerni, így 61 perc alatt elveszítette a mérkőzést.

Tenisz, WTA-torna, Rabat
Női egyes, elődöntő
Anhelina Kalinyina (ukrán)–Udvardy Panna (7.) 6:0, 6:3

 

