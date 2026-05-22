Vívás: négy magyar a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján

2026.05.22. 17:17
Szatmári András (Fotó: Török Attila, archív)
vívás kard férfi kard
A két kiemelt mellé további két magyar csatlakozott a férfi kardozók kairói világkupa-viadalának főtábláján.

Nyolc magyar nevezett a férfi kardozók kairói világkupaversenyére – Gémesi Csanád és Iliász Nikolász nem volt közöttük. 

Rabb Krisztián és Szilágyi Áron kiemeltként felmentést kapott a pénteki selejtező alól, de Szatmári András sem töltött túl sok időt a teremben, hiszen a csoportkör után rögtön a 64 közé jutott. Mellette Vigh Benedek zárta még sikerrel a napot, így szombaton a főtáblán négy magyar lép pástra Kairóban. 

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ 

Kard. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián, Szilágyi Áron (kiemeltek), Szatmári András 5 győzelem/1 vereség, Vigh Benedek 5/1, Péch Kornél 4/2, Dallos Benedek 3/3, Tóth Bertalan 2/4, Vajda Oszkár 2/4. A 160 közé jutásért: Tóth B.–Vajda 15:14. A 96 közé jutásért: Vigh–Nurkatuli (kazah) 15:11, Péch K.–Oinam (indiai) 15:8, Yildirim (török) –Dallos 15:7, Kaczkowski (lengyel)–Tóth B. 15:11. A 64 közé jutásért: Vigh–Thompson (amerikai) 15:5, Vej (kínai)–Péch K. 15:1

