„A beszédem katasztrófa volt” – Guardiola idegesen búcsúzott játékosaitól

Pep Guardiola elmondta, péntek reggel tájékoztatta játékosait döntéséről. Bevallása szerint ez pályafutása egyik legnehezebb pillanata volt: „A beszédem katasztrófa volt. Nagyon ideges voltam, talán jobban, mint valaha. Ugyanazt mondtam nekik, amit most mindenkinek: mindig megvolt bennem ez a szenvedély és energia, már gyerekkorom óta, de most úgy érzem, a jövőben már nem lenne meg bennem ugyanilyen intenzitással. Őszintének kellett lennem magamhoz, de legfőképpen a klubhoz, amely mindent megadott nekem.”

A szakember szerint hasonló érzések vezették, mint korábban Jürgen Kloppot, amikor a német tréner bejelentette távozását a Liverpooltól: „Nem lenne erőm háromnaponta újra és újra a bajnoki címért harcolni, a játékosok elé állni. Ismerem magam. Nem az ambíció hiányzik, egyszerűen eljött az idő. Tíz év után jót tesz mindenkinek a változás, az új arcok, az új impulzusok.”

Pep Guardiola emlékezetes csatákat vívot Jürgen Klopp ellen (Fotó: Getty Images)

A 55 éves tréner hangsúlyozta, hogy nem hirtelen döntésről van szó, hanem egy hosszabb folyamat eredményéről: „Nem úgy történt, hogy egyik este lefeküdtem, majd másnap reggel arra ébredtem, hogy távozni akarok. Ezt már egy ideje érzem. A klub hihetetlen tisztelettel kezelte a döntésemet, és tudtam, hogy nekik is fel kell készülniük az utódomra. Most jött el a megfelelő pillanat.”

Guardiola szerint a Manchester Citynek is szüksége van az új energiákra: „Tíz év nagyon hosszú idő. A klubnak új vezetőedzőre, új lendületre van szüksége. Fantasztikus játékosaink vannak, és most eljött az ideje, hogy egy új fejezetet írjanak a történelmükben.”

A távozó szakember ugyanakkor nem szakad el teljesen a klubtól. Elárulta, hogy a jövőben a City Football Group nagyköveteként szeretne szerepet vállalni: „Leültem a vezetőkkel, és azt mondtam nekik, hogy továbbra is szeretnék a klub része maradni. Nem edzőként, nem döntéshozóként, hanem egy másik szerepkörben. Ha szükségük lesz rám, hogy képviseljem a szervezetet vagy segítsek valamiben a világ különböző klubjainál, ott leszek. Szeretnék a háttérben maradni, távol a reflektorfénytől.”

A szakember a jövővel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott, hosszabb pihenőt tervez: „Most pihenni szeretnék. Egy ideig biztosan nem edzősködöm. Ha nem így lenne, akkor maradnék. Szükségem van arra, hogy hátralépjek egy kicsit.”

Guardiola arról is beszélt, hogy szeretne méltó módon elköszönni a szurkolóktól a vasárnapi, Aston Villa elleni mérkőzésen: „Most már nincs más cél, amiért harcolhatnánk, mindent elértünk. Eljött az idő, hogy vasárnap megfelelően búcsút vegyek az embereimtől, megölelhessem őket a pályán. Ezért jelentettük be most a döntést.”

A sajtótájékoztató egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor szóba került a Manchester City bejelentése, amely szerint az Etihad Stadion északi lelátója Guardiola nevét viseli majd a jövőben, sőt szobrot is állítanak a tiszteletére. A spanyol tréner szemmel láthatóan elérzékenyült.

Szavak nélkül maradtam. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy édesapám neve is ott lesz a lelátón

– mondta elcsukló hangon.

Guardiola azt is elárulta, hogy döntése után többek között Sir Alex Ferguson és Kevin De Bruyne is üzenetet küldött neki – utóbbi többet jelent neki bármilyen trófeánál.

A búcsúzó szakember összegzésként úgy fogalmazott, hogy elégedetten tekint vissza a Manchester Citynél töltött időszakára: „Boldog, elégedett és büszke vagyok. Ez volt életem egyik legnagyobb élménye. Ha nem így lenne, nem maradtam volna itt tíz évig. Nem is lehetnék hálásabb azért a szeretetért és megbecsülésért, amit kaptam az évek során” – zárta gondolatait Guardiola.

Május 24., vasárnap

17.00: Manchester City–Aston Villa (Tv: Match4)