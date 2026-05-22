„A beszédem katasztrófa volt” – Guardiola idegesen búcsúzott játékosaitól

ROCK PÉTER
2026.05.22. 16:15
10 év, 20 trófea – ez Pep Guardiola mérlege a Manchester Citynél (Fotó: Getty Images)
távozás Pep Guardiola sajtótájékoztató Manchester City
A Manchester Cityt tíz idény után elhagyó Pep Guardiola pénteki sajtótájékoztatóján részletesen beszélt döntésének hátteréről. A spanyol edző elárulta, régóta érlelődött benne a távozás gondolata, és úgy érzi, már nem lenne meg benne az a szenvedély és energia, amely szükséges ahhoz, hogy napról napra a bajnoki címért harcoljon csapatával.

Pep Guardiola elmondta, péntek reggel tájékoztatta játékosait döntéséről. Bevallása szerint ez pályafutása egyik legnehezebb pillanata volt: „A beszédem katasztrófa volt. Nagyon ideges voltam, talán jobban, mint valaha. Ugyanazt mondtam nekik, amit most mindenkinek: mindig megvolt bennem ez a szenvedély és energia, már gyerekkorom óta, de most úgy érzem, a jövőben már nem lenne meg bennem ugyanilyen intenzitással. Őszintének kellett lennem magamhoz, de legfőképpen a klubhoz, amely mindent megadott nekem.”

A szakember szerint hasonló érzések vezették, mint korábban Jürgen Kloppot, amikor a német tréner bejelentette távozását a Liverpooltól: „Nem lenne erőm háromnaponta újra és újra a bajnoki címért harcolni, a játékosok elé állni. Ismerem magam. Nem az ambíció hiányzik, egyszerűen eljött az idő. Tíz év után jót tesz mindenkinek a változás, az új arcok, az új impulzusok.”

Pep Guardiola emlékezetes csatákat vívot Jürgen Klopp ellen (Fotó: Getty Images)

A 55 éves tréner hangsúlyozta, hogy nem hirtelen döntésről van szó, hanem egy hosszabb folyamat eredményéről: „Nem úgy történt, hogy egyik este lefeküdtem, majd másnap reggel arra ébredtem, hogy távozni akarok. Ezt már egy ideje érzem. A klub hihetetlen tisztelettel kezelte a döntésemet, és tudtam, hogy nekik is fel kell készülniük az utódomra. Most jött el a megfelelő pillanat.”

Guardiola szerint a Manchester Citynek is szüksége van az új energiákra: „Tíz év nagyon hosszú idő. A klubnak új vezetőedzőre, új lendületre van szüksége. Fantasztikus játékosaink vannak, és most eljött az ideje, hogy egy új fejezetet írjanak a történelmükben.”

A távozó szakember ugyanakkor nem szakad el teljesen a klubtól. Elárulta, hogy a jövőben a City Football Group nagyköveteként szeretne szerepet vállalni: „Leültem a vezetőkkel, és azt mondtam nekik, hogy továbbra is szeretnék a klub része maradni. Nem edzőként, nem döntéshozóként, hanem egy másik szerepkörben. Ha szükségük lesz rám, hogy képviseljem a szervezetet vagy segítsek valamiben a világ különböző klubjainál, ott leszek. Szeretnék a háttérben maradni, távol a reflektorfénytől.”

A szakember a jövővel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott, hosszabb pihenőt tervez: „Most pihenni szeretnék. Egy ideig biztosan nem edzősködöm. Ha nem így lenne, akkor maradnék. Szükségem van arra, hogy hátralépjek egy kicsit.”

Guardiola arról is beszélt, hogy szeretne méltó módon elköszönni a szurkolóktól a vasárnapi, Aston Villa elleni mérkőzésen: „Most már nincs más cél, amiért harcolhatnánk, mindent elértünk. Eljött az idő, hogy vasárnap megfelelően búcsút vegyek az embereimtől, megölelhessem őket a pályán. Ezért jelentettük be most a döntést.”

A sajtótájékoztató egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor szóba került a Manchester City bejelentése, amely szerint az Etihad Stadion északi lelátója Guardiola nevét viseli majd a jövőben, sőt szobrot is állítanak a tiszteletére. A spanyol tréner szemmel láthatóan elérzékenyült.

Szavak nélkül maradtam. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy édesapám neve is ott lesz a lelátón

– mondta elcsukló hangon.

Guardiola azt is elárulta, hogy döntése után többek között Sir Alex Ferguson és Kevin De Bruyne is üzenetet küldött neki – utóbbi többet jelent neki bármilyen trófeánál.

A búcsúzó szakember összegzésként úgy fogalmazott, hogy elégedetten tekint vissza a Manchester Citynél töltött időszakára: „Boldog, elégedett és büszke vagyok. Ez volt életem egyik legnagyobb élménye. Ha nem így lenne, nem maradtam volna itt tíz évig. Nem is lehetnék hálásabb azért a szeretetért és megbecsülésért, amit kaptam az évek során” – zárta gondolatait Guardiola.

ANGOL PREMIER LEAGUE
38. FORDULÓ
Május 24., vasárnap
17.00: Manchester City–Aston Villa (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS 
  1. Arsenal37257569–26+43 82 
  2. Manchester City37239576–33+43 78 
  3. Manchester United371911766–50+16 68 
  4. Aston Villa371881154–48+6 62 
  5. Liverpool371781262–52+10 59 
  6. Bournemouth371317757–53+4 56 
  7. Brighton & Hove Albion3714111252–43+9 53 
  8. Chelsea3714101357–50+7 52 
  9. Brentford3714101354–51+3 52 
10. Sunderland3713121240–47–7 51 
11. Newcastle371471653–5349 
12. Everton3713101447–49–2 49 
13. Fulham371471645–51–6 49 
14. Leeds United3711141249–53–4 47 
15. Crystal Palace3711121440–49–9 45 
16. Nottingham Forest3711101647–50–3 43 
17. Tottenham379111747–57–10 38 
18. West Ham37991943–65–22 36 
19. Burnley37492437–74–37 21 
20. Wolverhampton373102426–67–41 19 

 

 

