„A beszédem katasztrófa volt” – Guardiola idegesen búcsúzott játékosaitól
Pep Guardiola elmondta, péntek reggel tájékoztatta játékosait döntéséről. Bevallása szerint ez pályafutása egyik legnehezebb pillanata volt: „A beszédem katasztrófa volt. Nagyon ideges voltam, talán jobban, mint valaha. Ugyanazt mondtam nekik, amit most mindenkinek: mindig megvolt bennem ez a szenvedély és energia, már gyerekkorom óta, de most úgy érzem, a jövőben már nem lenne meg bennem ugyanilyen intenzitással. Őszintének kellett lennem magamhoz, de legfőképpen a klubhoz, amely mindent megadott nekem.”
A szakember szerint hasonló érzések vezették, mint korábban Jürgen Kloppot, amikor a német tréner bejelentette távozását a Liverpooltól: „Nem lenne erőm háromnaponta újra és újra a bajnoki címért harcolni, a játékosok elé állni. Ismerem magam. Nem az ambíció hiányzik, egyszerűen eljött az idő. Tíz év után jót tesz mindenkinek a változás, az új arcok, az új impulzusok.”
A 55 éves tréner hangsúlyozta, hogy nem hirtelen döntésről van szó, hanem egy hosszabb folyamat eredményéről: „Nem úgy történt, hogy egyik este lefeküdtem, majd másnap reggel arra ébredtem, hogy távozni akarok. Ezt már egy ideje érzem. A klub hihetetlen tisztelettel kezelte a döntésemet, és tudtam, hogy nekik is fel kell készülniük az utódomra. Most jött el a megfelelő pillanat.”
Guardiola szerint a Manchester Citynek is szüksége van az új energiákra: „Tíz év nagyon hosszú idő. A klubnak új vezetőedzőre, új lendületre van szüksége. Fantasztikus játékosaink vannak, és most eljött az ideje, hogy egy új fejezetet írjanak a történelmükben.”
A távozó szakember ugyanakkor nem szakad el teljesen a klubtól. Elárulta, hogy a jövőben a City Football Group nagyköveteként szeretne szerepet vállalni: „Leültem a vezetőkkel, és azt mondtam nekik, hogy továbbra is szeretnék a klub része maradni. Nem edzőként, nem döntéshozóként, hanem egy másik szerepkörben. Ha szükségük lesz rám, hogy képviseljem a szervezetet vagy segítsek valamiben a világ különböző klubjainál, ott leszek. Szeretnék a háttérben maradni, távol a reflektorfénytől.”
A szakember a jövővel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott, hosszabb pihenőt tervez: „Most pihenni szeretnék. Egy ideig biztosan nem edzősködöm. Ha nem így lenne, akkor maradnék. Szükségem van arra, hogy hátralépjek egy kicsit.”
Guardiola arról is beszélt, hogy szeretne méltó módon elköszönni a szurkolóktól a vasárnapi, Aston Villa elleni mérkőzésen: „Most már nincs más cél, amiért harcolhatnánk, mindent elértünk. Eljött az idő, hogy vasárnap megfelelően búcsút vegyek az embereimtől, megölelhessem őket a pályán. Ezért jelentettük be most a döntést.”
A sajtótájékoztató egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor szóba került a Manchester City bejelentése, amely szerint az Etihad Stadion északi lelátója Guardiola nevét viseli majd a jövőben, sőt szobrot is állítanak a tiszteletére. A spanyol tréner szemmel láthatóan elérzékenyült.
Szavak nélkül maradtam. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy édesapám neve is ott lesz a lelátón
– mondta elcsukló hangon.
Guardiola azt is elárulta, hogy döntése után többek között Sir Alex Ferguson és Kevin De Bruyne is üzenetet küldött neki – utóbbi többet jelent neki bármilyen trófeánál.
A búcsúzó szakember összegzésként úgy fogalmazott, hogy elégedetten tekint vissza a Manchester Citynél töltött időszakára: „Boldog, elégedett és büszke vagyok. Ez volt életem egyik legnagyobb élménye. Ha nem így lenne, nem maradtam volna itt tíz évig. Nem is lehetnék hálásabb azért a szeretetért és megbecsülésért, amit kaptam az évek során” – zárta gondolatait Guardiola.
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. FORDULÓ
Május 24., vasárnap
17.00: Manchester City–Aston Villa (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69–26
|+43
|82
|2. Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76–33
|+43
|78
|3. Manchester United
|37
|19
|11
|7
|66–50
|+16
|68
|4. Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54–48
|+6
|62
|5. Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62–52
|+10
|59
|6. Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57–53
|+4
|56
|7. Brighton & Hove Albion
|37
|14
|11
|12
|52–43
|+9
|53
|8. Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57–50
|+7
|52
|9. Brentford
|37
|14
|10
|13
|54–51
|+3
|52
|10. Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40–47
|–7
|51
|11. Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53–53
|0
|49
|12. Everton
|37
|13
|10
|14
|47–49
|–2
|49
|13. Fulham
|37
|14
|7
|16
|45–51
|–6
|49
|14. Leeds United
|37
|11
|14
|12
|49–53
|–4
|47
|15. Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40–49
|–9
|45
|16. Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47–50
|–3
|43
|17. Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47–57
|–10
|38
|18. West Ham
|37
|9
|9
|19
|43–65
|–22
|36
|19. Burnley
|37
|4
|9
|24
|37–74
|–37
|21
|20. Wolverhampton
|37
|3
|10
|24
|26–67
|–41
|19