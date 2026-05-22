Kosárlabda: pécsi akadémia – ahol a kiválóság az alap

Hét és fél évvel ezelőtt, 2018. október 11-én adták át a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. A legendás edző, Rátgéber László fémjelezte, központi elitképző intézmény a létrejötte óta az eredményekben és minden más téren is élen jár a hazai sportági utánpótlás-nevelésben. A MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott mecseki műhely ezen időszak alatt 14 utánpótlásbajnoki címmel, valamint számos korosztályos válogatott és élvonalbeli játékossal büszkélkedhet.

Adódik a kérdés: mi a minőségi nevelőmunka receptje Pécsett?

„Fantasztikus volt a megalakuláskor beköltözni abba az impozáns, modern infrastruktúrába, ami itt, Pécsen körülvesz minket a mindennapokban – kezdte Zalay Zoltán, az akadémia fiúszakágért felelős sportigazgatója. –

Arra, hogy milyen jó dolgunk van, csak akkor döbbenünk rá igazán, amikor ellátogatunk egy másik hazai vagy akár külföldi klubhoz, és szembesülünk az ottani körülményekkel.

A jóhoz nyilván könnyű hozzászokni, éppen ezért nagyon is figyelnünk kell arra, nehogy elkényelmesedjünk. Ezért az az egyik legfontosabb vezérelv a számunkra, hogy az akadémiánknak a kemény munka helyszínének kell lennie. Egyetlen pillanatra sem dőlhetünk hátra, és muszáj mindig azt keresnünk, hogy miként tudjuk a fiatalokat kimozdítani a komfortzónájukból, ily módon napról napra jobb teljesítményre sarkallva őket.

Lassan nyolc éve lesz, hogy elindultunk, és mind inkább megtérülni látszik a munka, amit befektettünk a kezdetektől fogva.

A 18 éves Lukácsi Gábor rendszeresen megvillantja tehetségét a Pécs élvonalbeli felnőttcsapatában Forrás: NKA Pécs

A szakágvezető hangsúlyozta, miközben továbbra is elvégzik ugyanazt a játékosmegfigyelési és -feltérképezési munkát, mint korábban, a reményteli fiatalokat gyakran már nem nekik kell megkeresni. Egyre nagyobb számban jelentkeznek hozzájuk a reménységek, és hosszú évek után végre valódi kiválasztási folyamat működik, noha ez a hazai utánpótlássportban egyáltalán nem általános jelenség.

„Hál’istennek akadnak már szép számmal olyan neveltjeink, akik viszik a hírünket, és akikre méltán lehetünk büszkék. A lányok közül Juhász Dorkát, Kiss Virágot, Rátkai Esztert és Josepovits Kingát is említhetem, de a fiúvonalon is jócskán van kikre büszkének lennünk. Meleg Gergő meg Pongó Marcell stabil tagja a felnőttválogatottnak, és a tizennyolc éves Lukácsi Gábor – aki a magyar utánpótlás legnagyobb ígéreteinek egyike – már szintén szerepelt a nagyválogatott bő keretében.

Az a célunk, egyben a felelősségünk, hogy még több olyan srácot tudjunk felmutatni, aki képes idáig eljutni.

Ha ezt sikerül, akkor annál erősebb hívószóra és hitelesítésre nincs szükségünk, ez a bizonyítéka annak, hogy nem dolgozunk hiába. Az utánpótláscsapatainknál mindig azt az elvet követjük, hogy a korosztályos bajnokságok mellett rendre nemzetközi tornákon is szerepeltetjük a fiatalokat, és a kiemelt ígéreteket folyamatosan felfelé versenyeztetjük, adott esetben a pillanatnyi eredményességet is feláldozva egy-egy korosztályban. Ennek ékes példája, amikor az idén a juniorkorú Lukácsi Gábor és Mezőfi Márk – a saját korosztályuk, az U19-esek országos döntőjét kihagyva – inkább a felnőtt NB I rájátszásában jutottak fontos játékpercekhez.

Nem az a célunk, hogy kizsigereljük őket, hanem az, hogy odafigyeljünk a fejlődésükre.

A MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott pécsi akadémián minden adott a fiatalok fejlődéséhez Forrás: NKA Pécs

Az említett U20-as válogatott, 19 esztendős Mezőfi Márk öt évvel ezelőtt került a MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott pécsi akadémiára, és miközben végigjárta a ranglétrát, három korosztályos bajnoki címet is begyűjtött. A bedobó mára a pécsiek felnőttcsapatának is oszlopos tagja, és az elmúlt hetekben kiválóan teljesített az NB I rájátszásában.

„Hatalmas változást jelentett a pályafutásomban, amikor 2021 nyarán Pécsre jöttem – mondta Mezőfi. –

Akkor még fizikailag és technikailag is bőven volt lemaradásom a korosztályom legjobbjaihoz képest, nem tartoztam a kiemelt tehetségek közé, úgyhogy az első évemben magamnak kellett kikaparnom a gesztenyét.

Ez után a teljesítményemnek köszönhetően egyre több játékpercet és nagyobb szerepet kaptam a korosztályos csapatokban. Időközben az utánpótlás-válogatottban is sikerült bizonyítanom, így az A-csoportos felnőttkeretben is lehetőséget kaptam, a mostani pedig már a második teljes évadom az élvonalban. Sokat köszönhetek az akadémiának, ahol lépcsőzetesen és tudatosan építettek fel, és mindig megkaptam a szükséges támogatást a fejlődésem érdekében. A kadét- és juniorévek alatt például jó néhány külföldi tornán jártunk, és nemzetközi szinten edződhettünk európai topcsapatok ellen.

Amit leginkább megtanultam magamról az akadémián, hogy ha kellően kitartó, türelmes vagyok, és bízom magamban, akkor a kemény munka előbb-utóbb kifizetődik.

Hiszek benne, hogy profi szinten is jó játékos válhat belőlem.”

(Kiemelt képünkön: Mezőfi Márk Forrás: NKA Pécs)