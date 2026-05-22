Kosárlabda: pécsi akadémia – ahol a kiválóság az alap

2026.05.22. 16:00
kosárlabda Mezőfi Márk Zalay Zoltán utánpótlás utánpótlássport NKA Pécs Rátgéber Akadémia
Az NKA Pécs évek óta a hazai kosárlabda-utánpótlás első számú nevelőműhelye. Az akadémia jó néhány korosztályos bajnoki címet szerzett, és egyre több kiemelkedően ígéretes sportolót nevel.

Hét és fél évvel ezelőtt, 2018. október 11-én adták át a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. A legendás edző, Rátgéber László fémjelezte, központi elitképző intézmény a létrejötte óta az eredményekben és minden más téren is élen jár a hazai sportági utánpótlás-nevelésben. A MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott mecseki műhely ezen időszak alatt 14 utánpótlásbajnoki címmel, valamint számos korosztályos válogatott és élvonalbeli játékossal büszkélkedhet.

Adódik a kérdés: mi a minőségi nevelőmunka receptje Pécsett?

„Fantasztikus volt a megalakuláskor beköltözni abba az impozáns, modern infrastruktúrába, ami itt, Pécsen körülvesz minket a mindennapokban – kezdte Zalay Zoltán, az akadémia fiúszakágért felelős sportigazgatója. –

A jóhoz nyilván könnyű hozzászokni, éppen ezért nagyon is figyelnünk kell arra, nehogy elkényelmesedjünk. Ezért az az egyik legfontosabb vezérelv a számunkra, hogy az akadémiánknak a kemény munka helyszínének kell lennie. Egyetlen pillanatra sem dőlhetünk hátra, és muszáj mindig azt keresnünk, hogy miként tudjuk a fiatalokat kimozdítani a komfortzónájukból, ily módon napról napra jobb teljesítményre sarkallva őket.

A 18 éves Lukácsi Gábor rendszeresen megvillantja tehetségét a Pécs élvonalbeli felnőttcsapatában Forrás: NKA Pécs

A szakágvezető hangsúlyozta, miközben továbbra is elvégzik ugyanazt a játékosmegfigyelési és -feltérképezési munkát, mint korábban, a reményteli fiatalokat gyakran már nem nekik kell megkeresni. Egyre nagyobb számban jelentkeznek hozzájuk a reménységek, és hosszú évek után végre valódi kiválasztási folyamat működik, noha ez a hazai utánpótlássportban egyáltalán nem általános jelenség.

„Hál’istennek akadnak már szép számmal olyan neveltjeink, akik viszik a hírünket, és akikre méltán lehetünk büszkék. A lányok közül Juhász Dorkát, Kiss Virágot, Rátkai Esztert és Josepovits Kingát is említhetem, de a fiúvonalon is jócskán van kikre büszkének lennünk. Meleg Gergő meg Pongó Marcell stabil tagja a felnőttválogatottnak, és a tizennyolc éves Lukácsi Gábor – aki a magyar utánpótlás legnagyobb ígéreteinek egyike – már szintén szerepelt a nagyválogatott bő keretében.

Ha ezt sikerül, akkor annál erősebb hívószóra és hitelesítésre nincs szükségünk, ez a bizonyítéka annak, hogy nem dolgozunk hiába. Az utánpótláscsapatainknál mindig azt az elvet követjük, hogy a korosztályos bajnokságok mellett rendre nemzetközi tornákon is szerepeltetjük a fiatalokat, és a kiemelt ígéreteket folyamatosan felfelé versenyeztetjük, adott esetben a pillanatnyi eredményességet is feláldozva egy-egy korosztályban. Ennek ékes példája, amikor az idén a juniorkorú Lukácsi Gábor és Mezőfi Márk – a saját korosztályuk, az U19-esek országos döntőjét kihagyva – inkább a felnőtt NB I rájátszásában jutottak fontos játékpercekhez.

A MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott pécsi akadémián minden adott a fiatalok fejlődéséhez Forrás: NKA Pécs

Az említett U20-as válogatott, 19 esztendős Mezőfi Márk öt évvel ezelőtt került a MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott pécsi akadémiára, és miközben végigjárta a ranglétrát, három korosztályos bajnoki címet is begyűjtött. A bedobó mára a pécsiek felnőttcsapatának is oszlopos tagja, és az elmúlt hetekben kiválóan teljesített az NB I rájátszásában.

„Hatalmas változást jelentett a pályafutásomban, amikor 2021 nyarán Pécsre jöttem – mondta Mezőfi. –

Ez után a teljesítményemnek köszönhetően egyre több játékpercet és nagyobb szerepet kaptam a korosztályos csapatokban. Időközben az utánpótlás-válogatottban is sikerült bizonyítanom, így az A-csoportos felnőttkeretben is lehetőséget kaptam, a mostani pedig már a második teljes évadom az élvonalban. Sokat köszönhetek az akadémiának, ahol lépcsőzetesen és tudatosan építettek fel, és mindig megkaptam a szükséges támogatást a fejlődésem érdekében. A kadét- és juniorévek alatt például jó néhány külföldi tornán jártunk, és nemzetközi szinten edződhettünk európai topcsapatok ellen.

Hiszek benne, hogy profi szinten is jó játékos válhat belőlem.”

(Kiemelt képünkön: Mezőfi Márk Forrás: NKA Pécs)

