David Alaba távozik a Real Madridtól – hivatalos

David Alaba 2021 nyarán érkezett a Bayern Münchentől a Real Madridhoz, és a spanyol csapatban öt idényt töltött el.

A 33 éves labdarúgó 131 mérkőzésen erősítette a csapatot, 2023 decemberében viszont súlyosan megsérült, több mint egy évet kihagyott. Madridi pályafutása alatt 11 trófeát nyert: két Bajnokok Ligáját, két spanyol bajnokságot, két Király-kupát, egy spanyol Szuperkupát, két európai Szuperkupát, egy klub-vb-t és egy Interkontinentális Kupát.

Alabát a Real Madrid utolsó tavaszi bajnokiján búcsúztatják el, a fővárosiak az Athletic Bilbaót fogadják szombaton.