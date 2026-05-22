David Alaba távozik a Real Madridtól – hivatalos

2026.05.22. 18:01
A Real Madrid labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy David Alaba távozik az idény végén.

David Alaba 2021 nyarán érkezett a Bayern Münchentől a Real Madridhoz, és a spanyol csapatban öt idényt töltött el.

A 33 éves labdarúgó 131 mérkőzésen erősítette a csapatot, 2023 decemberében viszont súlyosan megsérült, több mint egy évet kihagyott. Madridi pályafutása alatt 11 trófeát nyert: két Bajnokok Ligáját, két spanyol bajnokságot, két Király-kupát, egy spanyol Szuperkupát, két európai Szuperkupát, egy klub-vb-t és egy Interkontinentális Kupát.

Alabát a Real Madrid utolsó tavaszi bajnokiján búcsúztatják el, a fővárosiak az Athletic Bilbaót fogadják szombaton.

 

 

