Nemzeti Sportrádió

Kiviszik a vb-re a bosnyákok a zenicai tolvajt

V. H. L.V. H. L.
2026.04.07. 11:16
Fotó: Getty Images
Címkék
Bosznia-Hercegovina világbajnoki pótselejtező Gianluigi Donnarumma Olaszország
Lopásért jutalom: a Face bosnyák televíziós társaság kiviszi a világbajnokságra a 14 éves Afan Cizmicet, aki a Bosznia-Hercegovina–Olaszország világbajnoki selejtezőn elcsente Gianluigi Donnarumma jegyzetét, amelyre az itáliaiak kapusa kigyűjtötte, hogy az ellenfél melyik játékosa melyik lábbal, hova rúgja a tizenegyest a sorsdöntő párbajban – a Manchester City kapusa egyetlenegyszer sem tudott hárítani.

Bosznia-Hercegovina tizenegyesekkel ejtette ki a zenicai Bilino Polje Stadionban az olasz válogatottat a világbajnoki pótselejtezőn, s ezzel kijutott az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű tornára. A bosnyákok számára varázslatosan, az olaszok szempontjából katasztrofálisan végződő estének a játékosokon kívül volt még egy főszereplője: Afan Cizmic.

A tizennégy éves labdaszedő a tizenegyespárbaj előtt kihasználva, hogy Gianluigi Donnarumma összebalhézott kollégájával, Nikola Vasiljjal, ellopta az olasz kapus jegyzetét, amely a bosnyákok rúgóival kapcsolatos tudnivalókat tartalmazta. Donnarummának a puska nélkül fogalma sem volt, hová érkeznek a lövések, amelyekből egyetlenegyet sem tudott védeni – Olaszország egymás után harmadszor maradt le a világbajnokságról.

„Minden információ rajta volt a játékosainkról. Anélkül Donnarumma legfeljebb az ösztöneire hagyatkozhatott. Láttam, hogy nagyon mérges, amikor sehol sem találta a puskáját” – mondta a meccs után a tolvajból nemzeti hőssé avanzsált tinédzser, akit a vele interjút készítő Face tévétársaság jutalomból kivisz a világbajnokságra.

Az NK Celik utánpótlásában csatárt játszó Cizmic így Torontóban, Inglewoodban és Seattle-ben is ott lehet a Kanada, Katar, illetve Svájc elleni mérkőzéseken.

 

 

