Kiviszik a vb-re a bosnyákok a zenicai tolvajt

Bosznia-Hercegovina tizenegyesekkel ejtette ki a zenicai Bilino Polje Stadionban az olasz válogatottat a világbajnoki pótselejtezőn, s ezzel kijutott az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű tornára. A bosnyákok számára varázslatosan, az olaszok szempontjából katasztrofálisan végződő estének a játékosokon kívül volt még egy főszereplője: Afan Cizmic.

A tizennégy éves labdaszedő a tizenegyespárbaj előtt kihasználva, hogy Gianluigi Donnarumma összebalhézott kollégájával, Nikola Vasiljjal, ellopta az olasz kapus jegyzetét, amely a bosnyákok rúgóival kapcsolatos tudnivalókat tartalmazta. Donnarummának a puska nélkül fogalma sem volt, hová érkeznek a lövések, amelyekből egyetlenegyet sem tudott védeni – Olaszország egymás után harmadszor maradt le a világbajnokságról.

„Minden információ rajta volt a játékosainkról. Anélkül Donnarumma legfeljebb az ösztöneire hagyatkozhatott. Láttam, hogy nagyon mérges, amikor sehol sem találta a puskáját” – mondta a meccs után a tolvajból nemzeti hőssé avanzsált tinédzser, akit a vele interjút készítő Face tévétársaság jutalomból kivisz a világbajnokságra.

This is spectacular. Bosnia's TV found the ball boy who stole the little note from Donnarumma with the penalty takers in the World Cup playoff.



His name is Afan Cizmic, he's 14 years old and he's the big star of the team he plays for (18 goals in 12 matches). Afan realized that… pic.twitter.com/jfuSSxCS1o — IGScore (@igscoreofficial) April 6, 2026

Az NK Celik utánpótlásában csatárt játszó Cizmic így Torontóban, Inglewoodban és Seattle-ben is ott lehet a Kanada, Katar, illetve Svájc elleni mérkőzéseken.