Jamie Vardy góljával nyert a Cremonese, de a Lecce 96. perces győztes gólja miatt a kiesőzónában maradt
A 18 órás idősávra az Atalanta–Bologna meccset tűzték ki az olaszok, ami teljessé tehette az európai kupaindulók névsorát. Teljessé is tette, de elég kacifántos módon. A két csapat között hat pont volt különbség a bergamóiak javára két körrel a vége előtt, a Bologna viszont hiába nyert 1–0-ra, mivel az őszi meccset 2–0-ra elvesztette az Atalantával szemben, és a Serie A-ban az egymás elleni eredmények számítanak, már matematikai esélye sem maradt előzni. Az Atalanta a Konferencialigában indulhat a következő idényben.
Este aztán jött a bennmaradásért küzdő csapatok csatározása. A Cagliari 2–1-re megverte a Torinót, ezzel biztosan bent maradt az élvonalban. A Cremonese Jamie Vardy góljával (9. perc) élet-halál meccset nyert meg Udinében, de nem került ki a kiesőzónából ezzel sem, ugyanis a Lecce idegenben úgy verte meg 3–2-re a Sassuolót, hogy a 96. percben szerzett győztes gólt.
A Lecce ezzel egy ponttal továbbra is a Cremonese előtt jár, az utolsó fordulóban pedig a Genoát fogadja, míg a cremonaiak a Comóval játszanak hazai pályán.
OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
Atalanta–Bologna 0–1 (Orsolini 78.)
Cagliari–Torino 2–1 (Esposito 39., Mina 45+2., ill. Obrador 37.)
Sassuolo–Lecce 2–3 (Lauriente 20., Pinamonti 82., ill. Cheddira 14., 25., Sztulics 90+6.)
Udinese–Cremonese 0–1 (Vardy 9.)
Internazionale–Hellas Verona 1–1 (Edmundsson 47. – öngól, ill. K. Bowie 90+1.)
Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)
Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)
Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)
Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)
Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)
Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)
Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)
|1. Internazionale
|37
|27
|5
|5
|86–32
|+54
|86
|2. Napoli
|37
|22
|7
|8
|57–36
|+21
|73
|3. Roma
|37
|22
|4
|11
|57–31
|+26
|70
|4. Milan
|37
|20
|10
|7
|52–33
|+19
|70
|5. Como
|37
|19
|11
|7
|61–28
|+33
|68
|6. Juventus
|37
|19
|11
|7
|59–32
|+27
|68
|7. Atalanta
|37
|15
|13
|9
|50–35
|+15
|58
|8. Bologna
|37
|16
|7
|14
|46–43
|+3
|55
|9. Lazio
|37
|13
|12
|12
|39–39
|0
|51
|10. Udinese
|37
|14
|8
|15
|45–47
|–2
|50
|11. Sassuolo
|37
|14
|7
|16
|46–49
|–3
|49
|12. Torino
|37
|12
|8
|17
|42–61
|–19
|44
|13. Parma
|37
|10
|12
|15
|27–46
|–19
|42
|14. Genoa
|37
|10
|11
|16
|41–50
|–9
|41
|15. Fiorentina
|37
|9
|14
|14
|40–49
|–9
|41
|16. Cagliari
|37
|10
|10
|17
|38–52
|–14
|40
|17. Lecce
|37
|9
|8
|20
|27–50
|–23
|35
|18. Cremonese
|37
|8
|10
|19
|31–53
|–22
|34
|19. Verona
|37
|3
|12
|22
|25–59
|–34
|21
|20. Pisa
|37
|2
|12
|23
|25–69
|–44
|18