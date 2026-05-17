Jamie Vardy góljával nyert a Cremonese, de a Lecce 96. perces győztes gólja miatt a kiesőzónában maradt

A 18 órás idősávra az Atalanta–Bologna meccset tűzték ki az olaszok, ami teljessé tehette az európai kupaindulók névsorát. Teljessé is tette, de elég kacifántos módon. A két csapat között hat pont volt különbség a bergamóiak javára két körrel a vége előtt, a Bologna viszont hiába nyert 1–0-ra, mivel az őszi meccset 2–0-ra elvesztette az Atalantával szemben, és a Serie A-ban az egymás elleni eredmények számítanak, már matematikai esélye sem maradt előzni. Az Atalanta a Konferencialigában indulhat a következő idényben.

Este aztán jött a bennmaradásért küzdő csapatok csatározása. A Cagliari 2–1-re megverte a Torinót, ezzel biztosan bent maradt az élvonalban. A Cremonese Jamie Vardy góljával (9. perc) élet-halál meccset nyert meg Udinében, de nem került ki a kiesőzónából ezzel sem, ugyanis a Lecce idegenben úgy verte meg 3–2-re a Sassuolót, hogy a 96. percben szerzett győztes gólt.

A Lecce ezzel egy ponttal továbbra is a Cremonese előtt jár, az utolsó fordulóban pedig a Genoát fogadja, míg a cremonaiak a Comóval játszanak hazai pályán.

OLASZ SERIE A

37. FORDULÓ

Atalanta–Bologna 0–1 (Orsolini 78.)

Cagliari–Torino 2–1 (Esposito 39., Mina 45+2., ill. Obrador 37.)

Sassuolo–Lecce 2–3 (Lauriente 20., Pinamonti 82., ill. Cheddira 14., 25., Sztulics 90+6.)

Udinese–Cremonese 0–1 (Vardy 9.)

Internazionale–Hellas Verona 1–1 (Edmundsson 47. – öngól, ill. K. Bowie 90+1.)

Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)

Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)

Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)

Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)

Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)

Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)

Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)