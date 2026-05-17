Nemzeti Sportrádió

Jamie Vardy góljával nyert a Cremonese, de a Lecce 96. perces győztes gólja miatt a kiesőzónában maradt

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.05.17. 22:50
Jamie Vardy fontos gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jamie Vardy Serie A Olaszország
A Cremonese és a Lecce is nyert a Serie A 37. fordulójában, így a kiesés elleni harc csak erősödött az utolsó körre, míg az Atalanta biztosította Konferencialiga-indulását.

 

A 18 órás idősávra az Atalanta–Bologna meccset tűzték ki az olaszok, ami teljessé tehette az európai kupaindulók névsorát. Teljessé is tette, de elég kacifántos módon. A két csapat között hat pont volt különbség a bergamóiak javára két körrel a vége előtt, a Bologna viszont hiába nyert 1–0-ra, mivel az őszi meccset 2–0-ra elvesztette az Atalantával szemben, és a Serie A-ban az egymás elleni eredmények számítanak, már matematikai esélye sem maradt előzni. Az Atalanta a Konferencialigában indulhat a következő idényben.

Este aztán jött a bennmaradásért küzdő csapatok csatározása. A Cagliari 2–1-re megverte a Torinót, ezzel biztosan bent maradt az élvonalban. A Cremonese Jamie Vardy góljával (9. perc) élet-halál meccset nyert meg Udinében, de nem került ki a kiesőzónából ezzel sem, ugyanis a Lecce idegenben úgy verte meg 3–2-re a Sassuolót, hogy a 96. percben szerzett győztes gólt.

A Lecce ezzel egy ponttal továbbra is a Cremonese előtt jár, az utolsó fordulóban pedig a Genoát fogadja, míg a cremonaiak a Comóval játszanak hazai pályán.

OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
Atalanta–Bologna 0–1 (Orsolini 78.)
Cagliari–Torino 2–1 (Esposito 39., Mina 45+2., ill. Obrador 37.)
Sassuolo–Lecce 2–3 (Lauriente 20., Pinamonti 82., ill. Cheddira 14., 25., Sztulics 90+6.)
Udinese–Cremonese 0–1 (Vardy 9.)
Internazionale–Hellas Verona 1–1 (Edmundsson 47. – öngól, ill. K. Bowie 90+1.)
Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)
Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)
Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)
Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)
Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)
Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)
Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)

1. Internazionale37275586–32+54 86 
2. Napoli37227857–36+21 73 
3. Roma372241157–31+26 70 
4. Milan372010752–33+19 70 
5. Como371911761–28+33 68 
6. Juventus371911759–32+27 68 
7. Atalanta371513950–35+15 58 
8. Bologna371671446–43+3 55 
9. Lazio3713121239–3951 
10. Udinese371481545–47–2 50 
11. Sassuolo371471646–49–3 49 
12. Torino371281742–61–19 44 
13. Parma3710121527–46–19 42 
14. Genoa3710111641–50–9 41 
15. Fiorentina379141440–49–9 41 
16. Cagliari3710101738–52–14 40 
17. Lecce37982027–50–23 35 
18. Cremonese378101931–53–22 34 
19. Verona373122225–59–34 21 
20. Pisa372122325–69–44 18 
AZ ÁLLÁS 

 

 

Jamie Vardy Serie A Olaszország
Legfrissebb hírek

Összeomlott a Juventus a Fiorentina ellen, örülhet a Milan és a Roma

Olasz labdarúgás
10 órája

Áll a bál a Serie A-ban a római derbi hétfőre halasztása miatt

Olasz labdarúgás
2026.05.13. 12:42

Több Real Madrid-játékosra is szemet vetett a Juventus – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2026.05.12. 18:33

Ollózós góllal győzte le a kétgólos hátrányból felálló Napolit a Bologna

Olasz labdarúgás
2026.05.11. 23:02

Majdnem elpazarolta háromgólos előnyét Milánóban az Atalanta

Olasz labdarúgás
2026.05.10. 22:49

Serie A: a Roma elképesztő végjáték után győzött Parmában

Olasz labdarúgás
2026.05.10. 21:35

Győzött a kieső otthonában, biztos európai kupainduló a Como

Olasz labdarúgás
2026.05.10. 14:45

Vlahovics történelmi rekordja – 12. másodperces góllal 3. helyen a Juve

Olasz labdarúgás
2026.05.09. 22:44
Ezek is érdekelhetik