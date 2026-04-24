Az olaszok nem akarnak indulni, az amerikai külügyminiszter szerint Irán részt vehet a vb-n

Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szavait is, aki egyenesen szégyenletesnek minősítette azt az amerikai javaslatot, hogy Irán válogatottját a 2026-os vb-n az olasz nemzeti csapattal helyettesítsék.

A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta.

„A világbajnokságon való részvételt ki kell érdemelni” – kommentálta az indítványt Buonfiglio, míg Giorgetti így fogalmazott: „Olvastam Trump különmegbízottjának javaslatáról, amelyet ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék.”

Ahmad Donjamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy országa futballválogatottja részt vehet a nyári vb-n, feltéve, hogy játékosainak biztonsága garantálva lesz. Fatemeh Mohadzserani iráni kormányszóvivő pedig csütörtökön kijelentette, hogy csapatuk a világbajnokságon való részvételre készül.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter is úgy véli, hogy az iráni válogatott részt vehet a nyári világbajnokságon.

A Fehér Házban tartott csütörtöki sajtóeseményen a külügyminiszter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok részéről „senki sem mondta nekik, hogy nem jöhetnek”.

„A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra” – fejtette ki Rubio.

„Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének” – utalt a politikus arra, hogy az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az IRGC-t.

Mint ismert, Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a labdarúgó-vb egyik társrendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azonban elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás.