Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: Svájc fölényesen nyerte a veretlenek csatáját a mieink csoportjában

T. Z.T. Z.
2026.05.20. 18:52
null
A svájciak nagy verést mértek az osztrákokra (Fotó: IIHF)
Címkék
Ausztria jégkorong-világbajnokság Csehország Svájc Olaszország Jégkorong-vb
A svájci válogatott 9–0-ra kiütötte Ausztriát a mieinkkel azonos csoportban a férfi jégkorong-világbajnokság hatodik játéknapján, szerda délután, míg a B-csoportban Csehország a hajrában lőtt góloknak köszönhetően győzött 3–1-re Olaszország ellen.

Az A-csoportban két hibátlan mérleggel álló csapat csatázott egymással: a hatodik játéknap előtt Svájc és Ausztria is három-három győzelemmel állt, az egymás elleni mérkőzésükön azonban már hatalmas különbség mutatkozott a két válogatott között.

A svájciak az első harmadban négy, majd a másodikban három gólt ütöttek, miközben nem kaptak egyet sem. A záró játékrészben sem lassítottak jelentősen a svájciak, igaz, ekkor már megelégedtek két góllal – így a végén 9–0-ra nyerték meg a megdöbbentően egyoldalú összecsapást. A mérkőzésen Theo Rochette és Nico Hischier és Damien Riat és két-két gólig jutott, míg Leonardo Genoni 16 lövésből 16-ot védett a kapuban.

A másik délutáni mérkőzés már jóval izgalmasabban alakult a B-csoportban: a csehek nem kis meglepetésre sokáig csak 1–1-es döntetlenre álltak a nagyon szívósan küzdő olaszok ellen, ám a harmadik harmad hajrájában betalált Jakub Flek, majd egy perccel a vége előtt Dominik Kubalik is lőtt egy üres kapus gólt, ezzel a csehek végül 3–1-re megnyerték az összecsapást.  Az olaszok negyedik meccsüket is elveszítették a tornán, a csehek megszerezték a harmadik győzelmüket.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Ausztria–Svájc 0–9
20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Svájc

4

4

22–4

+18

12

2. Finnország

3

3

13–4

+9

9

3. Ausztria

4

3

1

12–14

–2

9

4. Magyarország

3

1

2

8–8

0

3

5. Egyesült Államok

3

1

2

8–10

–2

3

6. Lettország

3

1

2

5–7

–2

3

7. Németország 

3

3

2–11

–9

0

8. Nagy-Britannia 

3

3

3–15

–7

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Csehország–Olaszország 3–1
20.20: Svédország–Szlovénia

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Csehország 

4

3

1

13–8

+5

10

2. Kanada

3

3

16–4

+12

9

3. Szlovákia

3

2

1

11–6

+5

8

4. Norvégia

3

2

1

9–2

+7

6

5. Svédország

3

1

2

12–11

+1

3

6. Szlovénia

3

1

1

1

7–11

–4

3

7. Dánia

3

3

4–15

–11

0

8. Olaszország 

4

4

2–17

–15

0

a B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

Ausztria jégkorong-világbajnokság Csehország Svájc Olaszország Jégkorong-vb
Legfrissebb hírek

A válogatottsági rekorderek is tagjai a svájci vb-keretnek

Foci vb 2026
8 órája

Fantasztikus győzelemmel karnyújtásnyira került a mieink bennmaradása a hoki-vb-n

Jégkorong
23 órája

Ralf Rangnick 14 játékost hívott be a német élvonalból az osztrák vb-keretbe

Foci vb 2026
2026.05.18. 15:48

Jamie Vardy góljával nyert a Cremonese, de a Lecce 96. perces győztes gólja miatt a kiesőzónában maradt

Olasz labdarúgás
2026.05.17. 22:50

Majoross Gergely: Nagyon fáj, hogy így kaptunk ki

Jégkorong
2026.05.17. 19:28

Jégkorong-vb: Kanada fél gőzzel is lemosta az olaszokat

Jégkorong
2026.05.16. 22:47

Kemény összecsapásra számít a magyar válogatott ellen a klagenfurti hátvéd, Clemens Unterweger

Jégkorong
2026.05.16. 16:16

A magyar válogatott készen áll, kezdődhet a jégkorong-világbajnokság

Jégkorong
2026.05.16. 12:04
Ezek is érdekelhetik