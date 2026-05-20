Jégkorong-vb: Svájc fölényesen nyerte a veretlenek csatáját a mieink csoportjában

Az A-csoportban két hibátlan mérleggel álló csapat csatázott egymással: a hatodik játéknap előtt Svájc és Ausztria is három-három győzelemmel állt, az egymás elleni mérkőzésükön azonban már hatalmas különbség mutatkozott a két válogatott között.

A svájciak az első harmadban négy, majd a másodikban három gólt ütöttek, miközben nem kaptak egyet sem. A záró játékrészben sem lassítottak jelentősen a svájciak, igaz, ekkor már megelégedtek két góllal – így a végén 9–0-ra nyerték meg a megdöbbentően egyoldalú összecsapást. A mérkőzésen Theo Rochette és Nico Hischier és Damien Riat és két-két gólig jutott, míg Leonardo Genoni 16 lövésből 16-ot védett a kapuban.

A másik délutáni mérkőzés már jóval izgalmasabban alakult a B-csoportban: a csehek nem kis meglepetésre sokáig csak 1–1-es döntetlenre álltak a nagyon szívósan küzdő olaszok ellen, ám a harmadik harmad hajrájában betalált Jakub Flek, majd egy perccel a vége előtt Dominik Kubalik is lőtt egy üres kapus gólt, ezzel a csehek végül 3–1-re megnyerték az összecsapást. Az olaszok negyedik meccsüket is elveszítették a tornán, a csehek megszerezték a harmadik győzelmüket.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Ausztria–Svájc 0–9

20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Svájc 4 4 – – – 22–4 +18 12 2. Finnország 3 3 – – – 13–4 +9 9 3. Ausztria 4 3 – – 1 12–14 –2 9 4. Magyarország 3 1 – – 2 8–8 0 3 5. Egyesült Államok 3 1 – – 2 8–10 –2 3 6. Lettország 3 1 – – 2 5–7 –2 3 7. Németország 3 – – – 3 2–11 –9 0 8. Nagy-Britannia 3 – – – 3 3–15 –7 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Csehország–Olaszország 3–1

20.20: Svédország–Szlovénia