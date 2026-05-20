Jégkorong-vb: Svájc fölényesen nyerte a veretlenek csatáját a mieink csoportjában
Az A-csoportban két hibátlan mérleggel álló csapat csatázott egymással: a hatodik játéknap előtt Svájc és Ausztria is három-három győzelemmel állt, az egymás elleni mérkőzésükön azonban már hatalmas különbség mutatkozott a két válogatott között.
A svájciak az első harmadban négy, majd a másodikban három gólt ütöttek, miközben nem kaptak egyet sem. A záró játékrészben sem lassítottak jelentősen a svájciak, igaz, ekkor már megelégedtek két góllal – így a végén 9–0-ra nyerték meg a megdöbbentően egyoldalú összecsapást. A mérkőzésen Theo Rochette és Nico Hischier és Damien Riat és két-két gólig jutott, míg Leonardo Genoni 16 lövésből 16-ot védett a kapuban.
A másik délutáni mérkőzés már jóval izgalmasabban alakult a B-csoportban: a csehek nem kis meglepetésre sokáig csak 1–1-es döntetlenre álltak a nagyon szívósan küzdő olaszok ellen, ám a harmadik harmad hajrájában betalált Jakub Flek, majd egy perccel a vége előtt Dominik Kubalik is lőtt egy üres kapus gólt, ezzel a csehek végül 3–1-re megnyerték az összecsapást. Az olaszok negyedik meccsüket is elveszítették a tornán, a csehek megszerezték a harmadik győzelmüket.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Ausztria–Svájc 0–9
20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Svájc
4
4
–
–
–
22–4
+18
12
|2. Finnország
3
3
–
–
–
13–4
+9
9
|3. Ausztria
4
3
–
–
1
12–14
–2
9
|4. Magyarország
3
1
–
–
2
8–8
0
3
|5. Egyesült Államok
3
1
–
–
2
8–10
–2
3
|6. Lettország
3
1
–
–
2
5–7
–2
3
|7. Németország
3
–
–
–
3
2–11
–9
0
|8. Nagy-Britannia
3
–
–
–
3
3–15
–7
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Csehország–Olaszország 3–1
20.20: Svédország–Szlovénia
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Csehország
4
3
–
1
–
13–8
+5
10
|2. Kanada
3
3
–
–
–
16–4
+12
9
|3. Szlovákia
3
2
1
–
–
11–6
+5
8
|4. Norvégia
3
2
–
–
1
9–2
+7
6
|5. Svédország
3
1
–
–
2
12–11
+1
3
|6. Szlovénia
3
–
1
1
1
7–11
–4
3
|7. Dánia
3
–
–
–
3
4–15
–11
0
|8. Olaszország
4
–
–
–
4
2–17
–15
0