Trieszti est a magyar és az olasz futballtörténet jegyében

Az esemény névadója, a trieszti-budapesti kulturális társulás és a Római Magyar Akadémia szervezésében keddtől vasárnapig tart az eseménysorozat, amely Giorgio Pressburger író-dramaturg, a Budapesti Olasz Kultúrintézet egykori igazgatója emléke előtt tiszteleg.

A programhét szerdai napját sporttörténeti programoknak szentelték, három könyvet és egy filmet mutattak be az alkotók és közreműködők részvételével.

Az Ubik könyvesboltban Nadia Pastorcich újságíró kérdezte az alkotókat, az első beszélgetés témáját két, egyaránt Puskás Ferenc történetének szentelt könyv adta, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője Puskás-életrajzának nemrég megjelent olasz változata, valamint Claudio Minoliti Il campione dei due mondi című műve. A szicíliai szerző munkáját a Rézbong Kiadó a közelmúltban magyar nyelven is kiadta Puskás Ferenc – Két világ bajnoka címmel.

A második könyvbemutató témája az olaszországi sporttörténetre specializálódott GEO Edizioni társkiadói közreműködésével immár olasz nyelven is elérhető Nyers István-életrajz volt. A beszélgetésen részt vett a Nemzeti Sport főmunkatársa, az István Nyers – Il bomber giramondo (eredeti címén: Nyers István – A világcsavargó Inter-gólkirály) című könyv szerzője, Csillag Péter, a fordító, Massimiliano Martini, valamint a kiadó, Carlo Fontanelli.

Az est ünnepi záróeseményeként a Giuseppe Tartini Zenei Konzervatórium épületében levetítették Papp Gábor Zsigmond Az olasz futball magyar mesterei című, Weisz Árpád és Egri-Erbstein Ernő életét és a két világháború közötti olasz labdarúgás társadalmi hátterét bemutató dokumentumfilmet. Az alkotásról a rendezővel Claudio Minoliti, Carlo Fontanelli, Massimiliano Martini és Csillag Péter beszélgetett.

A különleges sport- és társadalomtörténeti film április 28-án, kedden, 18 órakor Budapesten is megtekinthető a Molnár-C. Pál Múzeumban (XI. kerület, Ménesi út 65.), az ingyenes vetítés után Papp Gábor Zsigmond rendező lesz az est vendége.

