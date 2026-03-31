Vb-felkészülés: Szerbia legyőzte Szaúd-Arábiát, Anglia kikapott Japántól

A világbajnokságra készülő Szaúd-Arábia Topolyán csapott össze Szerbiával, a találkozó játékvezetője Berke Balázs volt. A mérkőzés nyolcadik percében egy vaktában előrevágott labdát Abdullah al-Hamdan tolt el a kezdőkörnél kóválygó Predrag Rajkovics kapus (!) mellett, s innen nem is okozott gondot neki góllal befejezni az akciót. A második félidő közepén aztán a szerbek négy perc alatt megfordították az eredményt, Sztrahinja Pavlovics parádés ollózással ugrasztotta talpra a topolyai stadion közönségét, majd Alekszandar Mitrovics állította be a 2–1-es végeredményt.

Az egyaránt vb-résztvevő Norvégia és Svájc találkozóján gól sem született, míg a Törökországban lejátszott és Gianni Infantino FIFA-elnökkel terhelt Costa Rica–Irán mérkőzésen az ázsiaiak 5–0-ra nyertek, miután a nemzetközi szövetség első embere a szünetben elmondta, Irán ott lesz a tornán.

A nap talán legnagyobb meglepetését Japán szállította, amely 1–0-ra győzött Anglia ellen a Wembleyben. A felkelő nap országának labdarúgó-válogatottja negyedik alkalommal játszott Anglia ellen, s két vereség és egy döntetlen után első alkalommal nyert ellene; a győztes gólt Mitoma Kaoru szerezte a 23. percben.

Hollandia úgy játszott 1–1-es döntetlent Ecuadorral, hogy a harmadik percben öngóllal vezetést szerzett, a 12. percben Denzel Dumfries kiállítása miatt emberhátrányba került, majd Enner Valencia a 24. percben büntetőből beállította a végeredményt.

Este aztán a Spanyolország–Egyiptom mérkőzés is hozta a nap slágereredményét, az Espanyol stadionjában rendezett mérkőzésen nem esett gól, még úgy sem, hogy az utolsó bő öt percet az afrikaiak emberhátrányban töltötték, miután Hamdi Fati megkapta a második sárga lapját.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Costa Rica–Irán 0–5 (Golizadeh 10., Taremi 19., 34. – mindkettőt 11-esből, Mohebi 31., Gajedi 54.)

Norvégia–Svájc 0–0

Szerbia–Szaúd-Arábia 2–1 (Pavlovics 66., A. Mitrovics 70., ill. Al-Hamdan 8.)

Haiti–Izland 1–1 (Isidor 88., ill. G. Sigurdsson 68.)

Jordánia–Nigéria 2–2 (Tamari 15., Aldahod 77., ill. Simon 25., Fernandez 41.)

Dél-Afrika–Panama 1–2 (Mbokazi 64., ill. J. Córdoba 58., J. Ramos 77.)

Marokkó–Paraguay 2–1 (El-Kannusz 38., El-Ajnaui 53., ill. Caballero 88.)

Algéria–Uruguay 0–0

Skócia–Elefántcsontpart 0–1 (Pépé 12.)

Hollandia–Ecuador 1–1 (Pacho 3. – öngól, ill. Valencia 24. – 11-esből)

Anglia–Japán 0–1 (Mitoma 23.)

Ausztria–Dél-Korea 1–0 (Sabitzer 48.)

Spanyolország–Egyiptom 0–0

Szenegál–Gambia 3–1 (Seck 45+4., Mbaye 47., L. Camara 90+5., ill. Colley 51.)