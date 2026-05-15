Szombati sportműsor: eldől, hogy az ETO vagy az FTC lesz-e az NB I bajnoka
MÁJUS 16., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
33. FORDULÓ
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB III
29. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Martfűi LSE
ANGOL FA-KUPA
DÖNTŐ
16.00: Chelsea–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FEHÉROROSZ KUPA
DÖNTŐ
14.30: Dinamo Minszk–BATE Boriszov
HORVÁT 1. HNL
35. FORDULÓ
16.00: Gorica–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
34. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim
15.30: Bayer Leverkusen–Hamburger SV
15.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart
15.30: Freiburg–RB Leipzig
15.30: Heidenheim–Mainz
15.30: St. Pauli–Wolfsburg
15.30: Union Berlin–Augsburg
15.30: Werder Bremen–Borussia Dortmund
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
34. FORDULÓ
21.30: Sporting CP–Gil Vicente (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPER LIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 9. FORDULÓ
16.00: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!
SZAÚDI PRO LEAGUE
33. FORDULÓ
20.00: Al-Ahli–Al-Holud (Tv: Spíler1)
SZERB SZUPERLIGA
36. FORDULÓ
20.00: TSC–Radnicski Nis – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ
17.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
22. FORDULÓ
14.00: Újpest–Szekszárd
14.00: DVTK–Viktória FC
16.00: Puskás Akadémia–Ferencváros
17.30: St. Mihály–MTK
19.00: Bp. Honvéd–Budaörs
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
ALSÓHÁZ
18.00: Magyar Futsal Akadémia–Haladás VSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
GYÉMÁNT LIGA-VERSENY, SAOHSZING
13.00: versenyek (Tv: M4 Sport+)
FORMULA-E
VILÁGBAJNOKSÁG, MONACÓI NAGYDÍJ
14.45: 1. futam (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Ausztria–Nagy-Britannia (Tv: Sport2)
16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
20.20: Svájc–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Szlovákia–Norvégia
16.20: Kanada–Olaszország
20.20: Csehország–Szlovénia
KAJAK-KENU
MARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, GYŐR
8.45: páros döntők
VILÁGKUPAVERSENY, BRANDENBURG
9.00 és 10.37: középfutamok
10.21 és 11.30: döntők
KERÉKPÁR
GIRO D'ITALIA
13.00: 8. szakasz, Chieti–Fermo, 156 km (Tv: Eurosport1)
TOUR DE HONGRIE
12.00: 4. szakasz, Mohács–Pécs, 188 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
ELŐDÖNTŐ
15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) (Tv: Sport1)
18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
15.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
18.00: Váci NKSE–NEKA
19.00: Kisvárda Master Good SE–Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend
18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, KATALÁN NAGYDÍJ
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK
Férfiak, elődöntő
9.00: A-csoport
12.00: B-csoport
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Debreceni EAC–Miskolci EAFC-Peka Bau
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ
17.00: Polonia Warszawa (lengyel)–Perugia (olasz) (Tv: Match4)
20.30: Zawiercie (lengyel)–Ziraat Bankasi Ankara (török) (Tv: Arena4)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA
12.00: férfi páros, elődöntő
17.00: női egyes, döntő: Coco Gauff (amerikai, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)
ATP 500-AS TORNA, HAMBURG
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, GENF
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG
10.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, RABAT
12.00: egyes, selejtező, 1. forduló
TRIATLON
KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TISZAÚJVÁROS
16.00: verseny
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 2. FORDULÓ, JOKOHAMA
3.00: női verseny
5.45: férfiverseny (Dévay Zsombor)
VÍVÁS
TŐR GRAND PRIX-VERSENY, SANGHAJ
Vasárnap, 3.00: férfi 64-es tábla
Vasárnap, 4.30: női 64-es tábla
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
18.00: Metalcom-Szentes–ELTE BEAC
19.00: Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: UVSE-Helia D–FTC-Telekom Waterpolo
NŐI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: BVSC-Manna ABC–EPlus CN Catalunya (spanyol)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kylian Mbappé a Real Madrid negyedik számú támadója – Álvaro Arbeloa, a csapat edzője erről nem tud
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Szuper Leventét kapcsoljuk a svájci jégkorong-világbajnokságról; Ballai Attila jelentkezik Párizsból
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence
15.15: Közvetítés a Ferencváros–DVSC NB I-es női kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András
17.15: Közvetítés a labdarúgó NB I utolsó fordulójáról. Kisvárda–ETO FC, kommentátor: Cseszregi Balázs. Ferencváros–Zalaegerszeg, kommentátor: Tóth Béla. DVSC–Újpest, kommentátor: Olasz Gergő. DVTK–Paks, kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a Dijon–Esztergom női kézilabda Európa-liga-elődöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.00: Közvetítés a Szolnok–Falco férfi kosárlabda NB I-es döntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
21.00: Tudósítás és interjúk a Magyarország–Finnország jégkorong-világbajnoki mérkőzésről Zürichből: Virányi Zsolt
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával