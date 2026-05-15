Szombati sportműsor: eldől, hogy az ETO vagy az FTC lesz-e az NB I bajnoka

MÁJUS 16., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

33. FORDULÓ

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III

29. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Martfűi LSE

ANGOL FA-KUPA

DÖNTŐ

16.00: Chelsea–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FEHÉROROSZ KUPA

DÖNTŐ

14.30: Dinamo Minszk–BATE Boriszov

HORVÁT 1. HNL

35. FORDULÓ

16.00: Gorica–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

34. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim

15.30: Bayer Leverkusen–Hamburger SV

15.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart

15.30: Freiburg–RB Leipzig

15.30: Heidenheim–Mainz

15.30: St. Pauli–Wolfsburg

15.30: Union Berlin–Augsburg

15.30: Werder Bremen–Borussia Dortmund

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

34. FORDULÓ

21.30: Sporting CP–Gil Vicente (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPER LIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 9. FORDULÓ

16.00: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!

SZAÚDI PRO LEAGUE

33. FORDULÓ

20.00: Al-Ahli–Al-Holud (Tv: Spíler1)

SZERB SZUPERLIGA

36. FORDULÓ

20.00: TSC–Radnicski Nis – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ

17.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

22. FORDULÓ

14.00: Újpest–Szekszárd

14.00: DVTK–Viktória FC

16.00: Puskás Akadémia–Ferencváros

17.30: St. Mihály–MTK

19.00: Bp. Honvéd–Budaörs

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

ALSÓHÁZ

18.00: Magyar Futsal Akadémia–Haladás VSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA-VERSENY, SAOHSZING

13.00: versenyek (Tv: M4 Sport+)

FORMULA-E

VILÁGBAJNOKSÁG, MONACÓI NAGYDÍJ

14.45: 1. futam (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Ausztria–Nagy-Britannia (Tv: Sport2)

16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

20.20: Svájc–Lettország

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Szlovákia–Norvégia

16.20: Kanada–Olaszország

20.20: Csehország–Szlovénia

KAJAK-KENU

MARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, GYŐR

8.45: páros döntők

VILÁGKUPAVERSENY, BRANDENBURG

9.00 és 10.37: középfutamok

10.21 és 11.30: döntők

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

13.00: 8. szakasz, Chieti–Fermo, 156 km (Tv: Eurosport1)

TOUR DE HONGRIE

12.00: 4. szakasz, Mohács–Pécs, 188 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

ELŐDÖNTŐ

15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) (Tv: Sport1)

18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

15.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

18.00: Váci NKSE–NEKA

19.00: Kisvárda Master Good SE–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, KATALÁN NAGYDÍJ

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK

Férfiak, elődöntő

9.00: A-csoport

12.00: B-csoport

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Debreceni EAC–Miskolci EAFC-Peka Bau

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

17.00: Polonia Warszawa (lengyel)–Perugia (olasz) (Tv: Match4)

20.30: Zawiercie (lengyel)–Ziraat Bankasi Ankara (török) (Tv: Arena4)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA

12.00: férfi páros, elődöntő

17.00: női egyes, döntő: Coco Gauff (amerikai, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)

ATP 500-AS TORNA, HAMBURG

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, GENF

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, STRASBOURG

10.30: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, RABAT

12.00: egyes, selejtező, 1. forduló

TRIATLON

KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TISZAÚJVÁROS

16.00: verseny

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 2. FORDULÓ, JOKOHAMA

3.00: női verseny

5.45: férfiverseny (Dévay Zsombor)

VÍVÁS

TŐR GRAND PRIX-VERSENY, SANGHAJ

Vasárnap, 3.00: férfi 64-es tábla

Vasárnap, 4.30: női 64-es tábla

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

18.00: Metalcom-Szentes–ELTE BEAC

19.00: Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: UVSE-Helia D–FTC-Telekom Waterpolo

NŐI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: BVSC-Manna ABC–EPlus CN Catalunya (spanyol)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kylian Mbappé a Real Madrid negyedik számú támadója – Álvaro Arbeloa, a csapat edzője erről nem tud

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Szuper Leventét kapcsoljuk a svájci jégkorong-világbajnokságról; Ballai Attila jelentkezik Párizsból

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Bence

15.15: Közvetítés a Ferencváros–DVSC NB I-es női kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András

17.15: Közvetítés a labdarúgó NB I utolsó fordulójáról. Kisvárda–ETO FC, kommentátor: Cseszregi Balázs. Ferencváros–Zalaegerszeg, kommentátor: Tóth Béla. DVSC–Újpest, kommentátor: Olasz Gergő. DVTK–Paks, kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a Dijon–Esztergom női kézilabda Európa-liga-elődöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.00: Közvetítés a Szolnok–Falco férfi kosárlabda NB I-es döntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

21.00: Tudósítás és interjúk a Magyarország–Finnország jégkorong-világbajnoki mérkőzésről Zürichből: Virányi Zsolt

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával